Важное решение. Салах провел очередные переговоры с руководством Ливерпуля

Вингер английского «Ливерпуля» Мохамед Салах определился, где продолжит карьеру – египетский футболист не планирует покидать чемпионат Англии.

Сообщается, что руководство «мерсисайдцев» провело успешные переговоры с игроком, на которых стороны договорились продлить сотрудничество и уладили все финансовые разногласия.

Салах останется в клубе как минимум на два года. Новая зарплата футболиста не разглашается, однако известно, что египтянин доволен всеми предложенными условиями.

В текущем сезоне Мохамед провел 44 матча во всех турнирах, где забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 55 млн евро.

В кампании 2024/25 «Ливерпуль» имеет неплохие шансы завоевать первое место в чемпионате. Подопечные Арне Слота набрали 73 балла и возглавляют турнирную таблицу АПЛ.