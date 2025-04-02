Страсбург удивляет в Лиге 1. Команда украинца Соболя посягает на зону ЛЧ

Я и не думал, что одна из столиц объединенной Европы может быть такой уютной. Совсем не чувствовалось, что находишься в эпицентре принятия важных континентальных решений. Да, величественность здания Европарламента впечатляет, однако рядом – тишина, а в городе – множество цветов, опрятные набережные, фахверковые дома. Полное впечатление, что ты находишься где-то в немецкой провинции с неторопливым бюргерским образом жизни. Может, такой эффект от посещения Страсбурга (было это более двух десятков лет назад, накануне Оранжевой революции) у меня возник из-за времени летних отпусков, поэтому и чиновничья активность в пределах Европарламентского ареала не отличалась интенсивностью.

А на раскладках в центре города, внесенном, к слову, в список мирового наследия ЮНЕСКО, – традиционный товар для туристического люда. Помню, на одной из них меня обманули на десяток евро, при расчете у меня промелькнула соответствующая мысль, но как-то я поленился ее материализовать в высказывание, подумал, наверное, я ошибся. Но уже в гостинице посчитал стоимость купленного и понял: моя первая мысль была правильной. И отнесся к этому даже с какой-то снисходительностью, мол, будет что вспомнить во время разговоров с французами. Ну, такое. А вот чего не хватало на раскладках, так это шарфиков здешнего футбольного клуба: ну, не было тогда у охотников за эльзасскими сувенирами спроса на такой товар. А вот сейчас ситуация изменилась, и соответствующий спрос появился. Не это ли является главным достижением, свидетельством добросовестной работы менеджмента клуба, тренерского штаба и игроков!

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Самая молодая команда Лиги 1 (средний возраст на начало сезона – 22,7, на год меньше, чем у ПСЖ – ближайшего к эльзасцам в этом рейтинге; более того, у РКС – самая молодая команда в сильнейшем французском дивизионе за последние 75 лет!) прекрасно проводит вторую половину сезона! «Страсбург» держится 5-6-м, а до идущих 2-ми монегасков – всего-то 4 очка, и эта дистанция не выглядит непреодолимой.

Выше северной башни Нотр-Дам де Страсбург (142 м! ) подняться будет сложно, как и достичь уровня «Страсбурга» конца 1970-х, когда эльзасский клуб под руководством местного специалиста Жильбера Гресса и при первых еще несмелых тренерских шагах едва ли не самого известного футбольного уроженца Страсбурга Арсена Венгера (которые совпали с последними годами его игровой карьеры) выигрывал национальный чемпионат, но квалифицироваться по итогам сезона-2024/25 в еврокубки страсбургской команде вполне по силам. Плюсы команды из Эльзаса не сразу бросаются в глаза. Действительно, среди соискателей мест в Лиге чемпионов именно у РКС худшая разница забитых и пропущенных мячей: всего-то +10, словно температура воздуха на стыке марта и апреля. Пропустила страсбургская команда больше, чем, к примеру, «Тулуза», открывающая вторую половину турнирной таблицы, идя 10-й. И все же...

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Нельзя сказать, что поначалу у эльзасцев все получалось. Был ужасный ноябрь, когда команда потерпела четыре поражения подряд в национальном чемпионате. И было не совсем понятно, куда двигаться дальше. Переломным стал матч накануне Рождества против «Гавра». «Страсбург» одержал победу на выезде с крупным счетом. Первый гол в исполнении Абиба Диарры – результат добросовестной работы над розыгрышами стандартов. Второй – плод способности Себастьяна Нанасси мгновенно сориентироваться в штрафной площади соперников и найти щель в ближнем углу. Третий – еще один вариант розыгрыша углового с упором на умение Андрея Сантоса выбирать позицию. Та игра засвидетельствовала выход эльзасцев из кризиса и, казалось бы, рождественская пауза была несвоевременной.

rcstrasbourgalsace.fr

Но получилось как раз наоборот. Новогодние праздники дали подопечным Лиама Россеньора время, чтобы почувствовать, осознать новую реальность, и в 2025 г. они начали регулярно радовать своих болельщиков. В марте – и подавно: выдали настоящую феерию, выиграв четыре матча подряд. Примечательно, что успех приходил к эльзасцам как на выезде, так и дома. Однако достигали они его разными путями в зависимости от оппонента. Скажем, в Осере активнее начали игру, имели преимущество в 1-м тайме (особенно во владении мячом), а воплотили его в гол только в начале второй 45-минутки. В дальнейшем мужественно держали оборону, в то же время, не забывая и об опасных контратаках. В конце концов, так игра и подошла к концу. В Нанте методично давили на соперника и, наконец, прорвали его оборону незадолго до финального свистка. А моментов у своих ворот гости так «канарейкам» и не позволили создать. В дальнейшем – быстро пропущенный гол от «Тулузы» команда Соболя компенсировала феерическим стартом 2-го тайма, когда забила дважды. И в игре против «Лиона» довольно бледный первый тайм от «Страсбурга», когда лучше всего себя проявил голкипер эльзасцев Джордже Петрович (похоже, что команду Паулу Фонсеки заманили в тактическую ловушку) сменился бешеной страстью, феерией постоянного прессинга и традиционно опасных розыгрышей угловых в тайме 2-м. Там был и суперассист в исполнении юного левого защитника аргентинца Валентина Барко, и безупречное завершение Эмануэля Эмеги, и гол Дилана Баквы в стиле молодого Андрея Ярмоленко (левой, сместившись в центр с правого фланга). Примечательно, что 4 гола «Страсбург» забил при xG 1,09! Это ли не свидетельство исполнительского мастерства юных эльзасцев!

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Отмечу, что проблемой (но не в этом сезоне) для команды из Эльзаса может стать немалое количество арендованных игроков, которые сейчас во многом определяют игру команды.

Так, «Челси» принадлежит автор первого гола в ворота лионцев Андрей Сантос. Он, вероятно, выделяется среди всех игроков «Страсбурга», ведь, по версиям практически всех уважаемых статистических порталов, имеет самую высокую среднюю оценку в команде. В 2025-м только однажды его оценка от sofascore.com оказалась ниже «семерки» (и то 6,9). Ему всего 20, а он уже успел в составе сборной Бразилии U-20, будучи капитаном команды, стать победителем чемпионата Южной Америки и лучшим бомбардиром того соревнования. А два года назад Андрей дебютировал и в составе национальной сборной Бразилии в матче против Марокко. Примечательно, что парень в 4-летнем возрасте начал с футзала, где и получил многие технические навыки. Его цена уже достигает 25 млн евро, и тенденция к увеличению наличествует.

И уже упоминавшийся сербский вратарь Джордже Петрович – игрок «Челси», арендованный «Страсбургом». Его преимуществом является опыт игры в различных футбольных средах: на родине, в США (к слову, был участником матча всех звезд MLS в 2023 г.), в Англии, и вот теперь во Франции. За матч против «Лиона» серб получил от sofascore.com оценку 8,9. В целом он имеет 8 клиншитов в 24 матчах (ровно треть!) и суммарно 87 сейвов (по этому показателю Джордже пока 7-й в Лиге 1). Среднематчевое количество сейвов – 3,6. Вполне приличный показатель!

Однако есть в составе «Страсбурга» игрок, который получил еще большую оценку за матч против «Лиона»: Дилана Бакву отметили «девяткой». Он, пожалуй, менее стабилен, чем Андрей Сантос, однако время от времени выдает настоящую феерию, как в игре с «Лионом». Он является воспитанником «Бордо», а «Страсбург» – его первый клуб вне родины великолепного вина. Кстати, в самом Страсбурге на первый взгляд (и на второй тоже) пиву отдают предпочтение над вином. Его стихия – правый фланг, а лучше всего Баква себя проявляет в прессинге и, сказал бы, плеймейкерстве. Незаурядная добродетель Дилана – отличное видение поля.

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Тренер «Страсбурга» Лиам Россеньор является уроженцем Лондона, большую часть игровой карьеры провел в «Халле», закрывая правый фланг обороны. Может, оттуда и особый упор Россеньора-тренера на правый фланг? Примечательно, что Россеньора в свое время уволили из «Халла» из-за того, что менеджменту хотелось видеть атакующий футбол, а Лиам не мог этого обеспечить. Россеньор как тренер, как по мне, тоньше провинциальной английской футбольной стилистики: мол, свисток, и побежали. Он в состоянии варьировать тактиками, тщательно изучает каждого соперника, применяя совершенно разные подходы к «Лиону» и, например, к «Гавру». Схема 3–4–2–1 может трансформироваться в зависимости от того, атакует команда или защищается. При обороне может быть и 5 защитников. А при контроле мяча на своей половине поля Петрович нередко действует как левый центральный защитник (количество касаний мяча и передач в исполнении вратаря – немалое!).

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Россеньор

Франкоязычная коммуникация? Россеньор в «Страсбурге» чаще общается на английском, однако это не мешает ему доносить свои идеи до подопечных. Когда-то Лиам, чей отец Лерой также был футболистом и впоследствии стал тренером, говорил: «Люди имеют свой семейный бизнес. Сыновья вырастают, чтобы делать то, что делали их родители. Я – не исключение». Однако, как по мне, Лиам более перспективный и куда более современный, более вариативный тренер, чем его отец. Как пишет французская пресса, «немногие команды Лиги 1 имеют такую сильную игровую идентичность, как „Страсбург“ Лиама Россеньора». Обозреватели отмечают, что команда британского специалиста имеет целью подтолкнуть команды-соперницы к ошибкам для создания численного преимущества в освобождающемся пространстве. Игра против «Лиона» как раз и является прекрасной иллюстрацией этого.

Президент «Страсбурга», звезда этой команды 1990-х Марк Келлер занимает свою должность с 2012 г. Он остался во главе клуба и после того, как в 2023 г. владельцем «Страсбурга» стал консорциум BlueCo, главным активом которого является «Челси». Во главе BlueCo стоит 51-летний американец Тодд Боли (согласно данным Forbes, его состояние оценивается в 8,5 млрд долларов США). Смена собственника придала новый импульс развитию РКС, а вероятное попадание в Лигу чемпионов эти импульсы способно существенно усилить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (справа)

Есть ли будущее в «Страсбурге» у нашего левого защитника Эдуарда Соболя? На нынешнюю Пасху украинцу исполнится уже 30, он является вторым по возрасту игроком в заявке команды. Контракт Эдуарда действует до конца следующего сезона. Может ли «Страсбург» в летнее межсезонье избавиться от своего украинского актива? Я бы такой вариант не исключал, однако есть в этом контексте интересная деталь. Все же молодость игроков команды для участия в еврокубках – не лучший спутник. И для Лиги чемпионов, и для Лиги Европы нужны опытные игроки. Не стал бы исключать выхода эльзасцев на трансферный рынок в поисках опытнейших игроков. Соболь подобный опыт имеет, а останется ли в команде на следующий сезон рыжеволосый левша аргентинец Валентин Барко (права на него принадлежат «Брайтону»), способный закрыть весь левый фланг, – вопрос. Как бы то ни было, а тот факт, что Соболь оказался в перспективной молодой команде с прогрессивным тренером, полным интересных идей, безусловно, плюс для украинца.

Очень мне понравилась фраза относительно «Страсбурга» на сайте Лиги 1: «Эта команда дала себе право на амбициозность». Не абстрактное «имеет», а именно «дала себе». По-моему, лучшая характеристика коллектива под руководством Россеньора.

Алексей РЫЖКОВ