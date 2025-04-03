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  4. «Был бы в форме...» Алиев заявил о желании возобновить футбольную карьеру
Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 07:54 |
932
1

«Был бы в форме...» Алиев заявил о желании возобновить футбольную карьеру

Александр Алиев прошел блиц-опрос

03 апреля 2025, 07:54 |
932
1
«Был бы в форме...» Алиев заявил о желании возобновить футбольную карьеру
Instagram. Александр Алиев

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев, ныне играющий за IGNIS в медиалиге, прошел блиц-опрос, где признался, что был случай, когда он ссорился с одноклубниками прямо на поле.

– Спор с журналистами?

– Конечно было.

– Забивал гол в свои ворота?

– Не было.

– Забивал гол из центра поля?

– Ну не прям из центра, с 45 [метров].

– Получал желтую за снятие футболки во время празднования?

– Да.

– Пробивал пенальти паненкой в официальном матче?

– Нет.

– Ссорился с партнером по команде прямо во время матча?

– Конечно.

– Забивал победный гол после выхода на замену?

– Да.

– Ссорился с тренерами на тренировке?

– Ну… было эмоционально, да.

– Хотел вернуться в большой футбол после завершения карьеры?

– Ну если бы был в форме, то да.

– Забывал взять бутсы на игру?

– Нет.

– Отказывался выходить на замену?

– Нет.

– Заступался за партнеров в драке на поле?

– Всегда.

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Александр Алиев Динамо Киев IGNIS Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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