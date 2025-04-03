«Был бы в форме...» Алиев заявил о желании возобновить футбольную карьеру
Александр Алиев прошел блиц-опрос
Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев, ныне играющий за IGNIS в медиалиге, прошел блиц-опрос, где признался, что был случай, когда он ссорился с одноклубниками прямо на поле.
– Спор с журналистами?
– Конечно было.
– Забивал гол в свои ворота?
– Не было.
– Забивал гол из центра поля?
– Ну не прям из центра, с 45 [метров].
– Получал желтую за снятие футболки во время празднования?
– Да.
– Пробивал пенальти паненкой в официальном матче?
– Нет.
– Ссорился с партнером по команде прямо во время матча?
– Конечно.
– Забивал победный гол после выхода на замену?
– Да.
– Ссорился с тренерами на тренировке?
– Ну… было эмоционально, да.
– Хотел вернуться в большой футбол после завершения карьеры?
– Ну если бы был в форме, то да.
– Забывал взять бутсы на игру?
– Нет.
– Отказывался выходить на замену?
– Нет.
– Заступался за партнеров в драке на поле?
– Всегда.
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