«Был бы в форме...» Алиев заявил о желании возобновить футбольную карьеру

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев, ныне играющий за IGNIS в медиалиге, прошел блиц-опрос, где признался, что был случай, когда он ссорился с одноклубниками прямо на поле.

– Спор с журналистами?

– Конечно было.

– Забивал гол в свои ворота?

– Не было.

– Забивал гол из центра поля?

– Ну не прям из центра, с 45 [метров].

– Получал желтую за снятие футболки во время празднования?

– Да.

– Пробивал пенальти паненкой в официальном матче?

– Нет.

– Ссорился с партнером по команде прямо во время матча?

– Конечно.

– Забивал победный гол после выхода на замену?

– Да.

– Ссорился с тренерами на тренировке?

– Ну… было эмоционально, да.

– Хотел вернуться в большой футбол после завершения карьеры?

– Ну если бы был в форме, то да.

– Забывал взять бутсы на игру?

– Нет.

– Отказывался выходить на замену?

– Нет.

– Заступался за партнеров в драке на поле?

– Всегда.