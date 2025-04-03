Ключевой игрок Реала рискует пропустить матч ЛЧ. Дело не в травме

Немецкий центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер может пропустить первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала», сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, в клубе опасаются, что УЕФА может дисквалифицировать 32-летнего футболиста за чрезмерно эмоциональное празднование победы над мадридским «Атлетико» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Организация уже начала расследование по этой ситуации и в ближайшее время вынесет свой приговор.

В сезоне 2024/25 Антонио Рюдигер провел 43 матча на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 24 миллионов евро.

Матч «Арсенал» – «Реал» состоится 8 апреля в 22:00 по киевскому времени.