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03 апреля 2025, 14:02 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:06
43
0

Киберспортивный клуб G2 Esports создал футбольное подразделение

G2 Esports присоединились к Kings League и войдут в немецкий дивизион

03 апреля 2025, 14:02 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:06
43
0
Киберспортивный клуб G2 Esports создал футбольное подразделение

Киберспортивная организация G2 Esports официально объявила о создании футбольного клуба G2 FC, который будет выступать в новом немецком дивизионе Kings League. Kings League — это глобальная лига по футболу 7x7, основанная в 2022 году бывшим игроком ФК Барселона и сборной Испании Жераром Пике.

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Турнир охватывает команды со всего мира, а среди национальных лиг уже представлены Испания, Америка, Бразилия, Италия и Франция. Теперь к ним присоединяется Германия, где 12 апреля стартует квалификационный этап к Kings World Cup.

Во время анонса 25 марта организаторы представили шесть команд нового дивизиона, оставив еще две в секрете. Сегодня G2 подтвердили, что стали одной из них.

G2 FC базируется в Берлине, а руководство командой доверили двум местным специалистам. Рон Штублла, имеющий опыт в спортивном менеджменте и выступления в Юношеской Бундеслиге, стал менеджером команды. Главным тренером назначен Малик Хаджиавдич — бывший игрок сборной Германии по футзалу и ФК Liria Berlin в Футзальной Бундеслиге.

Недавно команда завершила отборочные просмотры игроков на базе Adidas SPORTS BASE BERLIN, а полный состав клуба будет представлен в ближайшее время.

Kings League активно использует стриминговые платформы, позволяя клубам транслировать свои матчи напрямую для фанатов. G2 FC будет сотрудничать с популярными немецкими инфлюенсерами Reeze и Rumathra, которые станут официальными контент-мейкерами команды и будут показывать матчи на Twitch.

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G2 Esports Жерар Пике киберспорт футбол медиафутбол
Максим Черницын Источник
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