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03 апреля 2025, 13:11 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:28
1185
1

ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника

На конгрессе вспомнили о смерти алексея бугаева, ликвидированного ВСУ

03 апреля 2025, 13:11 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:28
1185
1
ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника
алексей бугаев

В четверг, 3 апреля 2025 года, в Белграде проходит 49-й очередной Конгресс УЕФА.

Во время мероприятия организаторы решили почтить память погибших в 2024 году футбольных деятелей из каждой страны, которая входит в УЕФА.

Отмечая память погибших представителей стран, УЕФА вспомнил об алексее бугаеве, которого в декабре 2024 года ликвидировали ВСУ. До попадания на фронт бывший футболист сборной России был приговорен к 9.5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ. Его задержали в краснодаре с 500 граммами мефедрона.

ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника

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Алексей Бугаев смерть конгресс УЕФА УЕФА Вооруженные силы Украины российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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Упоминание любого м а с к а л я в этом списке полный неадекват!!!!
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