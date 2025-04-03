ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника
На конгрессе вспомнили о смерти алексея бугаева, ликвидированного ВСУ
В четверг, 3 апреля 2025 года, в Белграде проходит 49-й очередной Конгресс УЕФА.
Во время мероприятия организаторы решили почтить память погибших в 2024 году футбольных деятелей из каждой страны, которая входит в УЕФА.
Отмечая память погибших представителей стран, УЕФА вспомнил об алексее бугаеве, которого в декабре 2024 года ликвидировали ВСУ. До попадания на фронт бывший футболист сборной России был приговорен к 9.5 годам лишения свободы за хранение и перевозку наркотических веществ. Его задержали в краснодаре с 500 граммами мефедрона.
ФОТО. Дно пробито. УЕФА почтил память российского оккупанта-уголовника
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