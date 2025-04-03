Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины начнется после завершения тревоги

3 апреля состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины – борьбу на этой стадии продолжат три представителя Украинской Премьер-лиги и один колектив из Первой.

Начало процедуры планировали провести в 14:00, но из-за воздушной тревоги жеребьевка начнется позже – после окончания угрозы.

По итогам матчей 1/4 финала в следующую стадию прошли донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и «Буковина» (Черновцы).

Полуфиналы состоятся 23 апреля, финал пройдет 14 мая в Житомире.