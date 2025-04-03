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Кубок Украины
03 апреля 2025, 14:20 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:14
426
0

Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины начнется после завершения тревоги

На этой стадии сыграют три представителя УПЛ и одна команда из Первой лиги

03 апреля 2025, 14:20 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:14
426
0
Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины начнется после завершения тревоги
УАФ

3 апреля состоится жеребьевка полуфиналов Кубка Украины – борьбу на этой стадии продолжат три представителя Украинской Премьер-лиги и один колектив из Первой.

Начало процедуры планировали провести в 14:00, но из-за воздушной тревоги жеребьевка начнется позже – после окончания угрозы.

По итогам матчей 1/4 финала в следующую стадию прошли донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», житомирское «Полесье» и «Буковина» (Черновцы).

Полуфиналы состоятся 23 апреля, финал пройдет 14 мая в Житомире.

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Кубок Украины по футболу Динамо Киев Шахтер Донецк Буковина Черновцы Полесье Житомир жеребьевка воздушная тревога
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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