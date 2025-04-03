Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обновился рейтинг ФИФА. Как противостояние с Бельгией повлияло на Украину?
Сборная УКРАИНЫ
03 апреля 2025, 12:15 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:18
2262
3

Обновился рейтинг ФИФА. Как противостояние с Бельгией повлияло на Украину?

Подопечные Сергея Реброва продолжают занимать 25-е место

03 апреля 2025, 12:15 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:18
2262
3
Обновился рейтинг ФИФА. Как противостояние с Бельгией повлияло на Украину?
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины.

Подопечные Сергея Реброва в марте обменялись победами с Бельгией в плей-офф Лиги наций (3:1, 0:3). «Сине-желтые» имеют в своем активе 1559,81 балла и продолжают занимать 25-е место. Подопечные Руди Гарсии также сохранили свою позицию, они идут на восьмой строчке.

В первой десятке произошло несколько изменений – Испания опередила Францию в битве за второе место, а Нидерланды обошли Португалию и теперь разместились на седьмой позиции. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, которая заработала 1886,16 балла.

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 3 апреля 2025 года)

По теме:
Реал нашел сенсационную замену для Анчелотти. Это чемпион мира
ВИДЕО. УАФ планирует натурализовать Педриньо, рекорд Яремчука, Усик в ММА
Стало известно, рассматривают ли в УАФ возможность натурализации Педриньо
ФИФА рейтинг ФИФА сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Аргентины по футболу сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: ФИФА
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Футбол | 02 апреля 2025, 20:59 0
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира
Кубок Украины. Определились все полуфиналисты турнира

Три команды УПЛ и один представитель Первой лиги

Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Футбол | 03 апреля 2025, 12:22 15
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант

Алексей Сливченко считает, что от такого сотрудничества выиграет и форвард, и донецкий клуб

Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Бокс | 03.04.2025, 09:23
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером
Футбол | 03.04.2025, 13:27
Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером
Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Бокс | 03.04.2025, 01:15
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Олег Мандрівник
Марокко и Уругвай удивляют в списке. Ну и Нидерланды тоже. А Бельгия раньше и на первых местах была в рейтинге. Футбол там был развит хорошо, но походу пошло падение, новое поколение уже не то, а у старичков здоровье уже не то 🤔
Ответить
+1
kadaad
Обосрались, обсыхаем!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 12
Футбол
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 1
Бокс
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15 1
Бокс
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
02.04.2025, 01:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем