Обновился рейтинг ФИФА. Как противостояние с Бельгией повлияло на Украину?

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных – свое место узнала и сборная Украины.

Подопечные Сергея Реброва в марте обменялись победами с Бельгией в плей-офф Лиги наций (3:1, 0:3). «Сине-желтые» имеют в своем активе 1559,81 балла и продолжают занимать 25-е место. Подопечные Руди Гарсии также сохранили свою позицию, они идут на восьмой строчке.

В первой десятке произошло несколько изменений – Испания опередила Францию в битве за второе место, а Нидерланды обошли Португалию и теперь разместились на седьмой позиции. Возглавляет рейтинг сборная Аргентины, которая заработала 1886,16 балла.

Рейтинг ФИФА (по состоянию на 3 апреля 2025 года)