«Мы заслужили большего». Реакция болельщиков на миланское дерби
«Милан» и «Интер» сыграли первый полуфинальный матч Кубка Италии
В среду, второго апреля в Милане прошел первый полуфинальный матч Кубка Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью 1:1.
Оба мяча были забиты во втором тайме. На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперед. На 67-й минуте Хакан Чалханоглу счет сравнял.
Лучшим игроком «Милана» стал голкипер Майк Меньян. За матч он сделал шесть сейвов.
Ответная игра запланирована на 23 апреля. В ней и определится финалист.
Болельщики «Милана» остались недовольны результатом.
Handi Jaya: Спасибо Могучему Меньяну... иначе вы были бы разрушены. какая у вас там была дерьмовая защита.
Pierluigi Romano: Не знаю, как вы, но они заставили меня потерять весь энтузиазм и желание болеть... проклятые в обществе!
Yaser: Я не знаю, почему против Интера все играют серьезно и хорошо, хоть немного. А иначе мы пропускаем голы в первые пять минут. Но на ответный матч у меня нет надежды, потому что атака мертва.
Pandu Herlambang: Первый тайм мы сыграли хорошо. Второй тайм, после того как Интер выпустил 3 свежих игрока, мы оказались под давлением.
Фаны «Интера» тоже не в восторге от игры своей команды.
Gaab: Слишком много конформизма. Мы – «Интер», но иногда мы кажемся плохой командой.
Leo: 2 поражения и 2 ничьи против этой команды... Я не знаю, вы не знаете.
Lorenzo Fabiano: когда я вернусь, я хочу, чтобы бегали 11 львов, а не 11 черепах.
Roberto Vettorazzi: Мы заслужили большего.
All square after the first 90 minutes ⚖️#MilanInter #CoppaItaliaFrecciarossa #SempreMilan— AC Milan (@acmilan) April 2, 2025
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Il #DerbyMilano si chiude in parità ⏹️⚫🔵— Inter ⭐⭐ (@Inter) April 2, 2025
Si decide tutto al ritorno! 💪🔜#ForzaInter #CoppaItaliaFrecciarossa #MilanInter pic.twitter.com/dpYx8rzt97
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