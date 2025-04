«Мы заслужили большего». Реакция болельщиков на миланское дерби

В среду, второго апреля в Милане прошел первый полуфинальный матч Кубка Италии. «Милан» и «Интер» сыграли вничью 1:1.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел «Милан» вперед. На 67-й минуте Хакан Чалханоглу счет сравнял.

Лучшим игроком «Милана» стал голкипер Майк Меньян. За матч он сделал шесть сейвов.

Ответная игра запланирована на 23 апреля. В ней и определится финалист.

Болельщики «Милана» остались недовольны результатом.

Handi Jaya: Спасибо Могучему Меньяну... иначе вы были бы разрушены. какая у вас там была дерьмовая защита.

Pierluigi Romano: Не знаю, как вы, но они заставили меня потерять весь энтузиазм и желание болеть... проклятые в обществе!

Yaser: Я не знаю, почему против Интера все играют серьезно и хорошо, хоть немного. А иначе мы пропускаем голы в первые пять минут. Но на ответный матч у меня нет надежды, потому что атака мертва.

Pandu Herlambang: Первый тайм мы сыграли хорошо. Второй тайм, после того как Интер выпустил 3 свежих игрока, мы оказались под давлением.

Фаны «Интера» тоже не в восторге от игры своей команды.

Gaab: Слишком много конформизма. Мы – «Интер», но иногда мы кажемся плохой командой.

Leo: 2 поражения и 2 ничьи против этой команды... Я не знаю, вы не знаете.

Lorenzo Fabiano: когда я вернусь, я хочу, чтобы бегали 11 львов, а не 11 черепах.

Roberto Vettorazzi: Мы заслужили большего.

