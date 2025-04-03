«Мы на полпути». Тренер Милана – о ничейной игре с Интером в Кубке

Сержиу Консейсау, тренер «Милана», поделился мнениями после ничейного поединка против «Интера» в полуфинале Кубка Италии (1:1). Подопечные Сержиу вели в счете по ходу встречи, однако на 67-й минуте «змеям» удалось установить паритет.

«Мы на полпути. Теперь ждем ответного матча, по итогу которого, возможно, у нас будет возможность потом поехать в Рим, чтобы сыграть финал, к чему мы и стремимся.

Я хочу поблагодарить публику, она была фантастической. Это был сбалансированный матч против сложного соперника, которого мы хорошо знаем. Нам нужна была умная игра с нашей стороны, и мы ее сыграли.

У нас были моменты в первом тайме, у них две ситуации у наших ворот во втором и в конце первого. В итоге, результат справедлив, очень сбалансированная игра.

Я рад, мы хорошо играли во втором тайме в Неаполе, и мы должны продолжать в том же духе, чтобы выйти в финал Кубка Италии и выиграть его.

Если бы мы лучше сыграли в вертикальный футбол, мы могли бы больше искать игроков на флангах. Мы готовились к этому, мы должны были играть лучше, но «Интер» также хорошо владеет мячом и защищается.

Я приехал в Милан посреди зимы, мы провели две игры против «Ювентуса» и «Интера» в Суперкубке, а затем играли каждые три дня. Уже две недели у меня на несколько дней больше свободного времени для работы с командой.

Для меня это не оправдание, потому что интенсивность это тоже тренировка, и мы ищем форму на поле, а не только на тактической доске. Команда со временем стала компактнее, как мне и нравится», – ответил Консейсау.