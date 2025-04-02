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Кубок Италии
Милан
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
02 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:11
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Дерби отложено на второй матч. Милан и Интер разошлись миром в Кубке

На гол Тэмми Абрахама для россонери ответил Хакан Чалханоглу у нерадзурри

02 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:11
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0
Дерби отложено на второй матч. Милан и Интер разошлись миром в Кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля в 22:00 состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в Милане на стадионе «Сан Сиро» (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером.

На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

В другом полуфинале Болонья играет против Эмполи (3:0 в первой игре).

Кубок Италии. 1/2 финала

Первый матч. 2 апреля. Милан, Сан-Сиро

Милан – Интер – 1:1

Голы: Тэмми Абрахам, 47 – Хакан Чалханоглу, 67

Милан: Меньян, Тео, Тиав, Габбия, Уокер, Рейндерс, Фофана (Бондо, 88), Рафаэл Леау (Чуквуэзе, 87), Пулишич (Жоау Феликс, 76), А. Хименес (Соттиль, 68), Абрахам (С. Хименес, 76).

Интер: Хосеп Мартинес, Бастони, де Врей (Ачерби, 79), Биссек (Павар, 60), Карлос Аугусто (Залевски, 59), Барелла, Чалханоглу, Фраттези (Мхитарян, 59), Дармиан, Корреа (Беренбрух, 90), М. Тюрам,

Предупреждения: Эрнандес, 19, Рейнджерс, 89 – Ачерби, 53, Бисек, 58

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин

ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин

Фотогалерея

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
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Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Хакан Чалханоглу видео голов и обзор Милан - Интер Тэмми Абрахам
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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