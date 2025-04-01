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  4. Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Италии
01 апреля 2025, 16:55 |
40
0

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 апреля поединок полуфинала Кубка Италии

01 апреля 2025, 16:55 |
40
0
Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Opta. Милан – Интер

В среду, 2 апреля, состоится первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25, в котором встретятся «Милан» и «Интер».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Сан Сиро».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Милан – Интер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Интер
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Милан Интер Милан смотреть онлайн Милан - Интер Кубок Италии по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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