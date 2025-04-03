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Кубок Италии
Милан
02.04.2025 22:00 – FT 1 : 1
Интер Милан
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Италия
03 апреля 2025, 00:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 00:53
56
0

Милан – Интер – 1:1. Дерби на Сан-Сиро в Кубке Италии. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого матча полуфинала Кубка Италии

03 апреля 2025, 00:47 | Обновлено 03 апреля 2025, 00:53
56
0
Милан – Интер – 1:1. Дерби на Сан-Сиро в Кубке Италии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля в 22:00 состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в Милане на стадионе «Сан Сиро» (1:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером. На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

Кубок Италии. 1/2 финала

Первый матч. 2 апреля. Милан, Сан-Сиро

Милан – Интер – 1:1

Голы: Тэмми Абрахам, 47 – Хакан Чалханоглу, 67

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин

ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Тэмми Абрахам (Милан).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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