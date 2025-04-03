Милан – Интер – 1:1. Дерби на Сан-Сиро в Кубке Италии. Видео голов и обзор

2 апреля в 22:00 состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.

«Милан» и «Интер» сыграли вничью в Милане на стадионе «Сан Сиро» (1:1).

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На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером. На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).

Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.

Кубок Италии. 1/2 финала

Первый матч. 2 апреля. Милан, Сан-Сиро

Милан – Интер – 1:1

Голы: Тэмми Абрахам, 47 – Хакан Чалханоглу, 67

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин

ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин