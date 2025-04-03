Милан – Интер – 1:1. Дерби на Сан-Сиро в Кубке Италии. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого матча полуфинала Кубка Италии
2 апреля в 22:00 состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии 2024/25.
«Милан» и «Интер» сыграли вничью в Милане на стадионе «Сан Сиро» (1:1).
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На 47-й минуте Тэмми Абрахам вывел Милан вперед в дерби с Интером. На 67-й минуте Хакан Чалханоглу сравнял счет для Интера в миланском дерби (1:1).
Ответная игра запланирована на 23 апреля на этом же стадионе.
Кубок Италии. 1/2 финала
Первый матч. 2 апреля. Милан, Сан-Сиро
Милан – Интер – 1:1
Голы: Тэмми Абрахам, 47 – Хакан Чалханоглу, 67
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Тэмми Абрахам, 47 мин
ГОЛ! 1:1. Хакан Чалханоглу, 67 мин
События матча
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