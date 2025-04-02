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Кубок Италии
Милан
02.04.2025 22:00 - : -
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Италия
02 апреля 2025, 07:31 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:32
125
0

Милан – Интер. Прогноз и анонс на дерби

Поединок состоится 2 апреля и начнется в 22:00 по Киеву

02 апреля 2025, 07:31 | Обновлено 02 апреля 2025, 07:32
125
0
Милан – Интер. Прогноз и анонс на дерби
Коллаж Sport.ua

2 апреля состоится первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором сойдутся Милан и Интер. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

В этом сезоне Милан играет нестабильно, к этому уже все привыкли, но девятое место в Серии А, это слишком плохо. Отставание от топ-6 составляет пять очков, так что попасть в еврокубки будет сложно. В последнем туре «красно-черные» уступили на выезде сильному Наполи со счетом 1:2.

Милан пробовал свои силы в Лиге Чемпионов, однако сенсационно уступил в 1/16 финала Фейеноорду. Кубок Италии практически последняя соломинка спасти сезон. Да, команда выиграла национальный суперкубок, хотя этот трофей ничего не дает.

Битва против Интера, своеобразный мини-финал, ведь в другой полуфинальной паре играют не самые грозные Эмполи и Болонья. Не смогут помочь партнерам в предстоящей битве Эмерсон Роял и Лофтус-Чик.

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Интер

Для «сине-черных» сезон пока складывается очень хорошо, так как они лидируют в Серии А, но Наполи отстает всего на три очка. В Кубке Италии уже дошли до полуфинала, так что есть шансы на «золотой дубль».

Интер продолжает борьбу и в еврокубках, где в четвертьфинале Лиги Чемпионов сразится с мощной Баварией. Перед этим, удалось пройти Фейеноорд в плей-офф. Если вернуться к чемпионату, подопечные Симоне Индзаги в последнем туре обыграли дома Удинезе со счетом 2:1, это победа стала третьей подряд в турнире.

У команды много существенных кадровых потерь, не смогут сыграть Карбони, Дюмфрис, Тареми и Зелинский, под вопросом остается Лаутаро Мартинес. Интер еще не выигрывал дерби в текущем сезоне, так настрой будет серьезным.

Личные встречи

Только в этом сезоне клубы играли между собой целых три раза, в чемпионате Милан выиграл 2:1, во втором матче была зафиксирована ничья – 1:1. Самой интересной была битва за Суперкубок Италии, когда Милан уступал 0:2, а в итоге выиграл 3:2.

Прогноз

Команды не только с одного города, но играют на том же стадионе, поэтому фактор своей арены здесь отпадает. Букмекеры отдают преимущество Интеру, что выглядит логично.

Я думаю, игра пройдет на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации моментов. Считаю приемлемой ставку на обмен забитыми мячами за 1,72.

Прогноз Sport.ua
Милан
2 апреля 2025 -
22:00
Интер Милан
Обе забьют 1.72 Сделать ставку

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Милан Интер Милан Милан - Интер прогнозы прогнозы на футбол Кубок Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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