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  4. Симоне ИНДЗАГИ – о матче Кубка Италии: «Мы сыграли лучше Милана»
Италия
03 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:19
88
0

Симоне ИНДЗАГИ – о матче Кубка Италии: «Мы сыграли лучше Милана»

Миланское дерби завершилось вничью – 1:1

03 апреля 2025, 12:58 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:19
88
0
Симоне ИНДЗАГИ – о матче Кубка Италии: «Мы сыграли лучше Милана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги проанализировал первый полуфинальный матч против «Милана» в 1/2 финала Кубка Италии. Коллективы обменялись забитыми мячами и завершили игру вничью.

«Это было напряженное дерби. Мы могли выйти вперед в первом тайме благодаря моментам де Врея и Фраттези, но вместо этого соперники забили в начале второго тайма.

Но я думаю, что мы играли лучше, создав много моментов против действительно сильной команды, которая имеет отличных игроков. Я пересмотрел первый гол – там был рикошет, который был в их пользу, случайность, но команда от этого не отдала собственные позиции, и мы провели отличный второй тайм.

Это был матч, который мои игроки хорошо сыграли. Димарко и Арнаутович немного устали, и лучше было не рисковать ими, потому что мы должны стараться держать всех игроков подальше от травм.

Мы заходим в апрель с большими ожиданиями, потому что мы знаем, что у нас много вызовов еще впереди. Моя большая мечта сейчас – иметь всех игроков основного состава в наличии. Мы с нетерпением ждем того, что будет впереди в конце сезона.

Мне повезло тренировать эту команду, и я горжусь их преданностью и чувством принадлежности к процессу», – сказал Индзаги.

Второй поединок состоится 23 апреля, начало в 22:00 по Киеву.

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Милан Кубок Италии по футболу Интер Милан Милан - Интер Симоне Индзаги
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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