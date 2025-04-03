Кубковый хищник. Форвард Милана вписал свое имя в историю клуба

В полуфинальном матче Кубка Италии между Миланом и Интером нападающий хозяев Тэмми Абрахам открыл счет. Этот гол 27-летнего англичанина вошел в историю Милана.

Для Тэмми Абрахама этот гол стал четвёртым в Кубке Италии в этом сезоне. Англичанин стал первым игроком Милана за последние 20 сезонов, забившего столько голов за клуб в турнире.

Абрахам отличился один раз в ворота Сассуоло и Интера, а также дважды в ворота Ромы.

Миланское дерби закончилось со счетом 1:1. Все решится в ответном матче.