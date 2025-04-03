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  4. Кубковый хищник. Форвард Милана вписал свое имя в историю клуба
Италия
03 апреля 2025, 11:09 |
280
1

Кубковый хищник. Форвард Милана вписал свое имя в историю клуба

Английский нападающий Милана Тэмми Абрахам записал в свой актив любопытное достижение

03 апреля 2025, 11:09 |
280
1
Кубковый хищник. Форвард Милана вписал свое имя в историю клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Темми Абрахам

В полуфинальном матче Кубка Италии между Миланом и Интером нападающий хозяев Тэмми Абрахам открыл счет. Этот гол 27-летнего англичанина вошел в историю Милана.

Для Тэмми Абрахама этот гол стал четвёртым в Кубке Италии в этом сезоне. Англичанин стал первым игроком Милана за последние 20 сезонов, забившего столько голов за клуб в турнире.

Абрахам отличился один раз в ворота Сассуоло и Интера, а также дважды в ворота Ромы.

Миланское дерби закончилось со счетом 1:1. Все решится в ответном матче.

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Тэмми Абрахам статистика Кубок Италии по футболу Интер Милан Милан Милан - Интер
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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Mark4854590
Цікаво, що він ще й орендований у Роми
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