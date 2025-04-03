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Англия
03 апреля 2025, 13:43 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:44
375
0

Провалил игру? Опубликована оценка Ярмолюка за матч Ньюкасл – Брентфорд

«Сороки» в рамках 30-го тура АПЛ обыграли соперника

03 апреля 2025, 13:43 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:44
375
0
Провалил игру? Опубликована оценка Ярмолюка за матч Ньюкасл – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 апреля «Ньюкасл» встретился с «Брентфордом» в 30-м туре Английской Премьер-лиги.

Местом проведения матча стала арена «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Команды продемонстрировали качественный футбол, порадовав болельщиков забитыми мячами. В результате «Ньюкасл» оказался сильнее «Брентфорда» – 2:1.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк начал поединок со старта. Футболисту не удалось отличиться полезным действием, поэтому статистический портал WhoScored не наградил украинца высокой оценкой. За 83 сыгранных минуты Егор получил 6.2 балла.

Наивысшую оценку в своем активе полузащитник «Ньюкасл» Сандро Тонали, забивший решающий мяч в матче. Как результат, портал оценил игру итальянца в 7.8 баллов.

Оценка матча «Ньюкасл» – «Брентфорд» от WhoScored

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Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Егор Ярмолюк оценки WhoScored Сандро Тонали
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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