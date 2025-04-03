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  4. Диего СИМЕОНЕ: «У нас хороший сезон»
Испания
03 апреля 2025, 12:57 |
148
0

Диего СИМЕОНЕ: «У нас хороший сезон»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал поражение от «Барселоны»

03 апреля 2025, 12:57 |
148
0
Диего СИМЕОНЕ: «У нас хороший сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1, 4:5 по сумме двух встреч) в ответном полуфинале Кубка Испании:

«Вот что я думаю: команда до этого времени хорошо выступала. Мы хорошо соревновались в Лиге чемпионов, мы хорошо соревновались в Кубке, и в чемпионате мы проводим хороший сезон. Мы будем продолжать, стараясь совершенствоваться, чтобы приблизиться к командам, которые находятся выше нас, и принимать то место, которое у нас есть.

В футболе иногда соперник бывает лучше. Во втором тайме мы исправили ситуацию, и могли бы сыграть вничью. Мы хорошо соревновались, против команды, которая хорошо играет... Это великолепный соперник, который порой будет превосходить вас».

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Барселона Атлетико Мадрид пресс-конференция Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона Диего Симеоне
Дмитрий Вус Источник: ESPN
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