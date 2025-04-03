Диего СИМЕОНЕ: «У нас хороший сезон»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Барселоны» (0:1, 4:5 по сумме двух встреч) в ответном полуфинале Кубка Испании:

«Вот что я думаю: команда до этого времени хорошо выступала. Мы хорошо соревновались в Лиге чемпионов, мы хорошо соревновались в Кубке, и в чемпионате мы проводим хороший сезон. Мы будем продолжать, стараясь совершенствоваться, чтобы приблизиться к командам, которые находятся выше нас, и принимать то место, которое у нас есть.

В футболе иногда соперник бывает лучше. Во втором тайме мы исправили ситуацию, и могли бы сыграть вничью. Мы хорошо соревновались, против команды, которая хорошо играет... Это великолепный соперник, который порой будет превосходить вас».