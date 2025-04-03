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  4. Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером
Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 13:27 |
417
0

Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером

Сергей Шищенко может покинуть киевскую «Оболонь»

03 апреля 2025, 13:27 |
417
0
Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может покинуть свою должность, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время.

«Перед наставником поставлены максимальные задачи в матчах чемпионата против «Ингульца» и «Черноморца». Любая потеря очков в этих противостояниях может лишить специалиста должности в киевском клубе.

Это футбол и результат нужен в первую очередь. Два ближайших поединка станут важными и для турнирной таблицы, и для главного тренера. Шищенко улучшил игру команды, атмосферу в раздевалке, но «Оболонь» все равно находится в зоне переходных матчей», – сообщаетисточник.

«Оболонь» набрала 18 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Шищенка 4 апреля сыграют против «Ингульца» в матче 23-го тура УПЛ.

В последнем поединке киевский коллектив со счетом 0:2 уступил донецкому «Шахтеру».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Сергей Шищенко назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Telegram
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