Осталось два матча? Клуб УПЛ намерен попрощаться с главным тренером

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может покинуть свою должность, если результаты команды не улучшатся в ближайшее время.

«Перед наставником поставлены максимальные задачи в матчах чемпионата против «Ингульца» и «Черноморца». Любая потеря очков в этих противостояниях может лишить специалиста должности в киевском клубе.

Это футбол и результат нужен в первую очередь. Два ближайших поединка станут важными и для турнирной таблицы, и для главного тренера. Шищенко улучшил игру команды, атмосферу в раздевалке, но «Оболонь» все равно находится в зоне переходных матчей», – сообщаетисточник.

«Оболонь» набрала 18 баллов и занимает 14-е место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Шищенка 4 апреля сыграют против «Ингульца» в матче 23-го тура УПЛ.

В последнем поединке киевский коллектив со счетом 0:2 уступил донецкому «Шахтеру».