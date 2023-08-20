Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Лионель завоевал трофей Кубка лиг вместе с «Интер Майами»
В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг 2023 между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл».
Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В серии после матчевых пенальти победу и титул вырвали «цапли» – 10:9.
Для аргентинского форварда Лионеля Месси этот трофей стал первым вместе с «Интером Майами». Всего на счету Лео теперь 44 титула. Месси 10 раз выигрывал Ла лигу, 8 – Суперкубок Испании, 7 – Кубок Испании, 4 трофея Лиги чемпионов, по три победы на чемпионатах мира среди клубов и Суперкубке УЕФА, 2 чемпионата Франции и один Суперкубок страны.
Теперь Месси стал самым титулованным футболистом в истории. Лионель обошел бразильца Дани Алвеса, на счету которого 43 трофея.
Интересно, что Месси оторвался на 9 титулов от своего вечного соперника Криштиану Роналду. У португальца 35 трофеев.
44 TROPHIES.— B/R Football (@brfootball) August 20, 2023
Lionel Messi becomes the most decorated footballer of all time 🏆 pic.twitter.com/UIFfrqXce3
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