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  4. Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Major League Soccer
20 августа 2023, 10:40 | Обновлено 20 августа 2023, 11:08
1595
1

Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?

Лионель завоевал трофей Кубка лиг вместе с «Интер Майами»

20 августа 2023, 10:40 | Обновлено 20 августа 2023, 11:08
1595
1
Месси – самый титулованный игрок! Лео обогнал Дани Алвеса, а что у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг 2023 между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл».

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В серии после матчевых пенальти победу и титул вырвали «цапли» – 10:9.

Для аргентинского форварда Лионеля Месси этот трофей стал первым вместе с «Интером Майами». Всего на счету Лео теперь 44 титула. Месси 10 раз выигрывал Ла лигу, 8 – Суперкубок Испании, 7 – Кубок Испании, 4 трофея Лиги чемпионов, по три победы на чемпионатах мира среди клубов и Суперкубке УЕФА, 2 чемпионата Франции и один Суперкубок страны.

Теперь Месси стал самым титулованным футболистом в истории. Лионель обошел бразильца Дани Алвеса, на счету которого 43 трофея.

Интересно, что Месси оторвался на 9 титулов от своего вечного соперника Криштиану Роналду. У португальца 35 трофеев.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Дани Алвес Интер Майами Major League Soccer (MLS) лучший игрок
Источник Sport.ua
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Иван Иванов
Суперкубок УЕФА а не Европы
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