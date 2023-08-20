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  4. Почти девятка. Месси – лучший в финале Кубка лиг, какая оценка Кривцова?
Major League Soccer
20 августа 2023, 10:28 | Обновлено 20 августа 2023, 10:29
2482
1

Почти девятка. Месси – лучший в финале Кубка лиг, какая оценка Кривцова?

«Интер Майами» в серии послематчевых пенальти обыграл «Нэшвилл» и завоевал трофей

20 августа 2023, 10:28 | Обновлено 20 августа 2023, 10:29
2482
1
Почти девятка. Месси – лучший в финале Кубка лиг, какая оценка Кривцова?
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг 2023 между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл».

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В серии после матчевых пенальти победу и титул вырвали «цапли» – 10:9.

Счет в поединке открыл звездный аргентинский форвард Лионель Месси. После завершения встречи статистический портал AiScore поставил Лео оценку в 8.8 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков.

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. Действия украинца были оценены в 7.3 балла.

Оценки AiScore за матч Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен. 9:10)

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Источник Sport.ua
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andre_lui
Серед захисників кращий бал!!!
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