Почти девятка. Месси – лучший в финале Кубка лиг, какая оценка Кривцова?

В ночь на 20 августа состоялся финальный матч Кубка лиг 2023 между клубами «Интер Майами» и «Нэшвилл».

Основное время игры завершилась со счетом 1:1. В серии после матчевых пенальти победу и титул вырвали «цапли» – 10:9.

Счет в поединке открыл звездный аргентинский форвард Лионель Месси. После завершения встречи статистический портал AiScore поставил Лео оценку в 8.8 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков.

Украинский защитник «Интера Майами» Сергей Кривцов вышел в стартовом составе команды и провел на поле все 90 минут. Действия украинца были оценены в 7.3 балла.

Оценки AiScore за матч Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен. 9:10)