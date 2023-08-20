Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен 9:10) Гол Месси, пенальти Кривцова. Видео

В ночь на 20 августа в Нэшвилле прошел финальный матч Кубка лиг 2023, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами».

На 23-й минуте «Интер Майами» вышел вперед. Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в финале феноменальным выстрелом в девятку (1:0)! Это уже 10-й юбилейный гол Месси в его 7-м матче в турнире Кубок лиг 2023.

На 57-й минуте «Интер Майами» пропустил курьезный автогол. «Нэшвилл» сравнял счет в финале. Вратарь флоридской команды Джейк Каллендер после серии рикошетов затолкал мяч себе в ворота (1:1).

Судьбу титула решила сверхдлинная серия пенальти, 10:9 – в пользу клуба из Майами после 11 ударов! Решающий пенальти не забил голкипер «Нэшвилла». Месси, Бускетс и Кривцов реализовали свои удары четко.

Кубок лиг. Финал. 20 августа

Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен. 9:10)

Голы: Калландер, 57 (автогол) – Месси, 23