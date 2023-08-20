Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг
Аргентинский форвард в первом тайме забил феноменальный гол в девятку
В ночь на 20 августа в Нэшвилле прошел финальный матч Кубка лиг 2023, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами».
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За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они вышли в основном составе.
На 23-й минуте «Интер Майами» вышел вперед. Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в финале феноменальным выстрелом в девятку (1:0)! Это уже 10-й юбилейный гол Месси в его 7-м матче в турнире Кубок лиг 2023.
❗️ ВИДЕО. Смотрите видео супергола Месси в Telegram
На 57-й минуте «Интер Майами» пропустил курьезный автогол. «Нэшвилл» сравнял счет в финале. Вратарь флоридской команды Джейк Каллендер после серии рикошетов затолкал мяч себе в ворота (1:1).
Супермомент упустил «Интер Майами» на 90+3 минуте матча. После выхода один на один мяч отказался лететь в ворота и попал в штангу.
Судьбу титула решила сверхдлинная серия пенальти, 10:9 – в пользу клуба из Майами после 11 ударов! Решающий пенальти не забил голкипер «Нэшвилла». Месси, Бускетс и Кривцов реализовали свои удары четко.
Интер Майами вместе с украинцем Сергеем Кривцовым впервые завоевал Кубок лиг!
Кубок лиг. Финал. 20 августа
Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен. 9:10)
Голы: Калландер, 57 (автогол) – Месси, 23
ГОЛ 0:1. Месси, 23 мин
Out of this WORLD. 💫— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
Take a bow, Leo Messi. pic.twitter.com/qm90VJtVbc
ГОЛ 1:1. Каллендер, 57 мин (автогол)
SET. PIECES.— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
Fafa gets the final touch to bring @NashvilleSC level! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/Ljnkpti6OF
Супермомент для Интера Майами на 90+3 минуте
WHAT JUST HAPPENED?! 🤯 pic.twitter.com/1oWsikLLzk— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
Решающий пенальти не забил вратарь Нэшвилла
WHAT. AN. ENDING.— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
The moment Drake Callender won it with a save for @InterMiamiCF! 🏆 pic.twitter.com/Krx8sOfX6I
Интер Майами завоевал первый трофей
SCENES AS @InterMiamiCF WIN THEIR FIRST TROPHY ‼️ pic.twitter.com/Mqmuo5Xm3h— Major League Soccer (@MLS) August 20, 2023
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Андрей пропустил, но в целом отыграл отлично
26-летний форвард вышел на пик карьеры
+1 трофей до його звитяг. Враховуючи кількість його голів, не думаю що Інтер дійшов би до фіналу без Мессі.
А серія пенальті нагадала нашу українську, коли СаШо взяв пеналь від П'ятова і забив йому)