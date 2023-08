Шедевр Месси и серия пенальти. Интер Майами с Кривцовым завоевал Кубок лиг

В ночь на 20 августа в Нэшвилле прошел финальный матч Кубка лиг 2023, в котором встречались «Нэшвилл» и «Интер Майами».

За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они вышли в основном составе.

На 23-й минуте «Интер Майами» вышел вперед. Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в финале феноменальным выстрелом в девятку (1:0)! Это уже 10-й юбилейный гол Месси в его 7-м матче в турнире Кубок лиг 2023.

На 57-й минуте «Интер Майами» пропустил курьезный автогол. «Нэшвилл» сравнял счет в финале. Вратарь флоридской команды Джейк Каллендер после серии рикошетов затолкал мяч себе в ворота (1:1).

Супермомент упустил «Интер Майами» на 90+3 минуте матча. После выхода один на один мяч отказался лететь в ворота и попал в штангу.

Судьбу титула решила сверхдлинная серия пенальти, 10:9 – в пользу клуба из Майами после 11 ударов! Решающий пенальти не забил голкипер «Нэшвилла». Месси, Бускетс и Кривцов реализовали свои удары четко.

Интер Майами вместе с украинцем Сергеем Кривцовым впервые завоевал Кубок лиг!

Кубок лиг. Финал. 20 августа

Нэшвилл – Интер Майами – 1:1 (пен. 9:10)

Голы: Калландер, 57 (автогол) – Месси, 23

ГОЛ 0:1. Месси, 23 мин

ГОЛ 1:1. Каллендер, 57 мин (автогол)

Супермомент для Интера Майами на 90+3 минуте

Решающий пенальти не забил вратарь Нэшвилла

Интер Майами завоевал первый трофей