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  4. ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Major League Soccer
20 августа 2023, 04:47 | Обновлено 20 августа 2023, 05:24
607
2

ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

«Интер Майами» вышел вперед на 23-й минуте финала Кубка лиг с «Нэшвиллом»

20 августа 2023, 04:47 | Обновлено 20 августа 2023, 05:24
607
2
ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

20 августа в 04:00 в Нэшвилле проходит финальный матч Кубка лиг, в котором встречаются «Нэшвилл» и «Интер Майами».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 23-й минуте «Интер Майами» вышел вперед. Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в финале феноменальным выстрелом в девятку (1:0)!

Это уже 10-й юбилейный гол Месси в его 7-м матче в турнире Кубок лиг 2023.

❗️ ВИДЕО. Смотрите видео супергола Месси в Telegram

За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они вышли в основном составе.

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Серхио Бускетс Нэшвилл (MLS) видео голов и обзор выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Viktor Shuper
Кривцов, до речі, щось не дуже в матчі, помиляється чимало
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Viktor Shuper
гол  таке не береться
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