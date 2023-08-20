ВИДЕО. Божественный удар! Месси открыл счет в финале выстрелом в девятку

20 августа в 04:00 в Нэшвилле проходит финальный матч Кубка лиг, в котором встречаются «Нэшвилл» и «Интер Майами».

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На 23-й минуте «Интер Майами» вышел вперед. Знаменитый аргентинский форвард Лионель Месси открыл счет в финале феноменальным выстрелом в девятку (1:0)!

Это уже 10-й юбилейный гол Месси в его 7-м матче в турнире Кубок лиг 2023.

❗️ ВИДЕО. Смотрите видео супергола Месси в Telegram

За «Интер Майами» выступает украинский защитник Сергей Кривцов и звездное трио из Барселоны – Лионель Месси, Серхио Бускетс, Жорди Альба. Все они вышли в основном составе.