Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей

15 июля американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о, возможно, главном трансфере всего летнего окна – подписании аргентинского форварда Лионеля Месси, который на правах свободного агента покинул «Пари Сен-Жермен» и, несмотря на миллиардное приглашение из Саудовской Аравии, решил продолжить карьеру там, где это куда комфортнее – в Соединенных Штатах.

С тех пор прошло чуть более месяца, и за это короткое время Месси доказал, что один из совладельцев «Интер Майами» и легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был абсолютно прав, когда утверждал, что с приездом аргентинца в MLS сбылась мечта всей Америки.

На текущий момент Месси сыграл 6 официальных матчей в футболке «Интер Майами», в которых отличился 10 результативными действиями: 9 голами и 1 ассистом. В трех поединках кряду Лионель отличался дублями, да и вообще пока ни разу не покидал поле в своей новой команде без забитых мячей.

Что правда, непосредственно в MLS Лионель пока так и не сыграл…

В MLS пауза. Там дела у Интер Майами идут просто отвратительно

Сезон-2023 в MLS начался 25 февраля матчем между «Нэшвиллом» и «Нью-Йорк Сити» (2:0). Что касается «Интер Майами», за который отныне выступает Месси, то эта команда свой первый поединок в новом розыгрыше североамериканского профессионального футбольного чемпионата провела 26 февраля, причем стартовала с уверенной победы (2:0) над «Монреалем». Интересно и то, что первый гол в том поединке, причем в собственном дебюте за «Интер Майами», провел бывший центрбек «Шахтера» Сергей Кривцов, который буквально занес мяч в сетку после подачи с углового.

