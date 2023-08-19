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  4. Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Major League Soccer
19 августа 2023, 11:51 | Обновлено 19 августа 2023, 11:55
1475
5

Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей

Аргентинец пока не уходил с поля без забитых мячей ни в одном из поединков за «Интер Майами»

19 августа 2023, 11:51 | Обновлено 19 августа 2023, 11:55
1475
5
Месси феерит в США: 9 голов в 6 матчах дают шанс на первый трофей
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

15 июля американский футбольный клуб «Интер Майами» объявил о, возможно, главном трансфере всего летнего окна – подписании аргентинского форварда Лионеля Месси, который на правах свободного агента покинул «Пари Сен-Жермен» и, несмотря на миллиардное приглашение из Саудовской Аравии, решил продолжить карьеру там, где это куда комфортнее – в Соединенных Штатах.

С тех пор прошло чуть более месяца, и за это короткое время Месси доказал, что один из совладельцев «Интер Майами» и легендарный экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм был абсолютно прав, когда утверждал, что с приездом аргентинца в MLS сбылась мечта всей Америки.

На текущий момент Месси сыграл 6 официальных матчей в футболке «Интер Майами», в которых отличился 10 результативными действиями: 9 голами и 1 ассистом. В трех поединках кряду Лионель отличался дублями, да и вообще пока ни разу не покидал поле в своей новой команде без забитых мячей.

Что правда, непосредственно в MLS Лионель пока так и не сыграл…

В MLS пауза. Там дела у Интер Майами идут просто отвратительно

Сезон-2023 в MLS начался 25 февраля матчем между «Нэшвиллом» и «Нью-Йорк Сити» (2:0). Что касается «Интер Майами», за который отныне выступает Месси, то эта команда свой первый поединок в новом розыгрыше североамериканского профессионального футбольного чемпионата провела 26 февраля, причем стартовала с уверенной победы (2:0) над «Монреалем». Интересно и то, что первый гол в том поединке, причем в собственном дебюте за «Интер Майами», провел бывший центрбек «Шахтера» Сергей Кривцов, который буквально занес мяч в сетку после подачи с углового.

Во втором туре команда Фила Невилла также добыла победу со счетом 2:0, но уже над «Филадельфией Юнион», а вот после этого дела у «Интер Майами» резко начали ухудшаться. В частности, в период с 12 марта по 23 апреля «цапли» провели в MLS шесть поединков, в которых потерпели шесть поражений с общей разницей мячей 2:9.

После столь неудачной серии «Интер Майами», казалось бы, очухался и в следующих трех поединках одержал три победы, но затем «цапли» опять сорвались в пропасть, выдав 11-матчевую серию без побед, в том числе проиграв 7 поединков кряду с общим счетом 5:16.

Неудивительно, что 1 июня руководители «Интер Майами» приняли кардинальное решение, и расторгли контракт с Филом Невиллом, который работал коучем этой команды с 18 января 2021-го. Временно исполняющим обязанности наставника «цаплей» был назначен аргентинец Хавьер Моралес, работавший до этого с молодежной командой «Интер Майами», но изменить ситуацию к лучшему этому специалисту не удалось, и уже 28 июня новым коучем команды стал 60-летний Херардо Мартино, известный по работе в прошлом со сборными Парагвая, Аргентины и Мексики, а также с каталонской «Барселоной», где он успел пересечься с Месси.

Уже под руководством Мартино «Интер Майами» успел провести в рамках MLS четыре матча, в которых трижды уходил с поля при ничейном счете, а один раз уступил сопернику. После 16 июля сезон в североамериканской лиге фактически ушел на небольшую паузу, и вернется только 21 августа, хотя матч «Интер Майами» против «Шарлотт», который был запланирован на эту дату, уже подвергся переносу и Месси сумеет дебютировать в MLS не ранее 27 августа, когда «цаплям» на выезде предстоит сыграть против «Нью-Йорк Ред Буллз».


Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Прямо сейчас «Интер Майами» занимает последнее, 15-е, место в Восточной конференции MLS. У команды Месси и Кривцова лишь 18 набранных очков в 22 матчах, и она сразу на 12 пунктов отстает от девятой позиции, дающей возможность сыграть в плей-офф за право попасть в финальную серию, которая и определяет главного короля сезона – обладателя Кубка MLS.

Чтобы исправить ситуацию у «Интер Майами» впереди еще 12 матчей. Регулярная часть сезона в MLS завершится в конце октября, когда и станет понятно, продолжат ли «цапли» борьбу за право называться чемпионами, или досрочно уйдут на каникулы…

Зато у Месси появился шанс выиграть первый трофей за океаном – Кубок лиг

В период с 21 июля по 19 августа, воспользовавшись паузой в MLS, за океаном проводится третий в истории розыгрыш турнира под названием Кубок лиг. Это соревнование было основано в 2019 году и является ежегодным, однако в 2020-м триумфатор не был определен из-за пандемии Covid-19, а в 2021-м – из-за сильной загруженности многих команд (тогда было сыграно только несколько выставочных матчей, не имевших турнирного значения).

Участие в Кубке лиг принимают команды из MLS, а также из Liga MX – элитарного дивизиона чемпионата Мексики по футболу. Пока, к слову, прежними двумя победителями соревнования (в 2019-м и 2021-м) являлись именно мексиканские команды – «Крус Асуль» и «Леон», однако нынешний розыгрыш уже однозначно станет моментом триумфа для американцев, потому как в финале, который состоится 20 августа, сыграют «Интер Майами» и «Нэшвилл».

Формат розыгрыша Кубка лиг довольно простой – сперва идет краткосрочная групповая стадия (в одной группе – три команды, разделенные по географическому признаку и играющие друг с другом только по одному разу). По две лучшие команды из каждой группы выходят в стадию плей-офф, которая начинается с 1/16 финала и постепенно доходит до решающего поединка.

«Интер Майами» во главе с Месси, который принял участие во всех 6 матчах Кубка лиг, выиграл все поединки (в группе – у «Крус Асуля» (2:1) и «Атланты Юнайтед» (4:0), после чего последовательно в плей-офф – у «Орландо Сити» (3:1), «Далласа» (4:4, 5:3 – по пенальти), «Шарлотт» (4:0) и «Филадельфии Юнион» (4:1)), пробившись в финал. У его соперника по решающему матчу – «Нэшвилла» – пять побед в шести матчах (на групповой стадии американцы со счетом 3:4 проиграли мексиканский «Толуке»).

Что касается Месси, то Лионель был буквально неудержим в этих шести поединках Кубка лиг. Звездный аргентинец отличился сразу 9 забитыми мячами (оформил по дублю в ворота «Атланты Юнайтед», «Орландо Сити» и «Далласа»), а также выполнил 1 результативную передачу. При этом, средний показатель ожидаемых голов в пересчете на 90 минут у Лионеля в этих поединках составил 0,68xG, а реально забитых мячей – 1,56!

И все это при том, что в целом Месси и близко не показывает такой интенсивности работы на поле, как в Европе. Скажем, в последнем сезоне за «Барселону» (2020/21) Лионель в среднем выполнял за матч по 101 действию, из которых 69% были удачными. В последнем сезоне за «Пари Сен-Жермен» (2022/23) аналогичные показатели у аргентинца были равны уже 84 и 68%, а вот в первых шести поединках за «Интер Майами» в рамках Кубка лиг Месси в среднем за 90 минут делал только 71 действие на поле при 67% удачных.

Очевидно, что 20 августа против «Нэшвилла» Месси и его партнеры постараются сделать все, чтобы разжиться первым значимым трофеем в истории клуба и очередным, хотя и первым на новом месте, в карьере легендарного аргентинца. Но уже сейчас можно смело говорить, что потенциал для установления новых рекордов у Месси колоссален – Лионель уже за месяц стал третьим в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба (в конце января «Интер Майами» отпраздновал 5-летний юбилей со дня основания), и его отрыв в 20 голов от соотечественника-рекордсмена Гонсало Игуаина выглядит вполне быстро достижимым, такими-то темпами.

И даже, если «Интер Майами» под предводительством Месси не удастся спасти сезон-2023 и выйти в финальную серию MLS, аргентинец получит еще как минимум пару попыток покорить и это соревнование (учитывая контракт, подписанный с «цаплями» до конца 2025 года). Более того, нынешнего аутсайдера MLS, если доверять аргентинским СМИ, уже пригласили поучаствовать в розыгрыше Кубка Либертадорес-2024, а известный форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что приглашение Месси стало лучшим, чего добилась вся североамериканская профессиональная футбольная лига за время ее существования, а речь идет об отрезке в уже без малого три десятилетия.

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Источник Sport.ua
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Swed
Ясно.  На курорте же.  Не жизнь, а песня.
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+1
Умник
Млс ведь сильнее лиги 1))).
Ну смешно же
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+1
Александр Толстых
Топовый футболист в не топовом чемпионате.Еще бы не феерить.
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0
antt
Найсильніший футболіст недавнього часу і забиває голи в американській млс(назва цікава, якусь лотерею нагадує колись на ут-1). Мало б бути навпаки?!
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0
Алекс
а якщо  б грав в УПЛ то ще краще феєрив . подумай
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0
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