Клуб Месси пригласили поучаствовать в Копа Либертадорес
В турнире могут принять участие клубы из МЛС и Мексики
Клуб Лионеля Месси «Интер Майами» может принять участие в следующем розыгрыше Копа Либертадорес в 2024 году. Об этом сообщают аргентинские СМИ.
Кроме «Интер Майами», приглашение от южноамериканской футбольной федерации, КОНМЕБОЛ, получил еще ряд клубов из Мексики и МЛС. Переговоры по поводу возможного участия продолжаются уже несколько недель, в качестве посредника выступает президент Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапия.
Напомним, Копа Либертадорес – самый престижный клубный турнир Южной Америки. Месси, который никогда не выступал за латиноамериканские клубы, получит возможность выиграть и этот титул.
EXCLUSIVO: Chiqui Tapia realizó una petición formal, con el aval de Domínguez, para que el Inter Miami y otros equipos de la Concacaf disputen una competición con los de Conmebol.— Hugo Balassone (@hugorbalassone) August 16, 2023
Acá les cuento todos los detalles y de qué se trata esta idea.https://t.co/3qeunUm0IU pic.twitter.com/1O5DC2g6bH
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