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Кубок Либертадорес
17 августа 2023, 00:01 | Обновлено 17 августа 2023, 01:08
844
0

Клуб Месси пригласили поучаствовать в Копа Либертадорес

В турнире могут принять участие клубы из МЛС и Мексики

17 августа 2023, 00:01 | Обновлено 17 августа 2023, 01:08
844
0
Клуб Месси пригласили поучаствовать в Копа Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб Лионеля Месси «Интер Майами» может принять участие в следующем розыгрыше Копа Либертадорес в 2024 году. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Кроме «Интер Майами», приглашение от южноамериканской футбольной федерации, КОНМЕБОЛ, получил еще ряд клубов из Мексики и МЛС. Переговоры по поводу возможного участия продолжаются уже несколько недель, в качестве посредника выступает президент Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапия.

Напомним, Копа Либертадорес – самый престижный клубный турнир Южной Америки. Месси, который никогда не выступал за латиноамериканские клубы, получит возможность выиграть и этот титул.

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Лионель Месси Интер Майами Major League Soccer (MLS) чемпионат Мексики по футболу Кубок Либертадорес КОНМЕБОЛ КОНКАКАФ
Источник Tyc Sports
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