Клуб Месси пригласили поучаствовать в Копа Либертадорес

Клуб Лионеля Месси «Интер Майами» может принять участие в следующем розыгрыше Копа Либертадорес в 2024 году. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

Кроме «Интер Майами», приглашение от южноамериканской футбольной федерации, КОНМЕБОЛ, получил еще ряд клубов из Мексики и МЛС. Переговоры по поводу возможного участия продолжаются уже несколько недель, в качестве посредника выступает президент Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапия.

Напомним, Копа Либертадорес – самый престижный клубный турнир Южной Америки. Месси, который никогда не выступал за латиноамериканские клубы, получит возможность выиграть и этот титул.