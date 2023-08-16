Уже третий. Месси упрочил позиции среди топ-голеадоров Интера Майами
Аргентинец отметился очередным голом за клуб из Флориды
Нападающий Лионель Месси стал автором одного гола в матче 1/2 финала Кубка лиг с командой «Филадельфия Юнион» (4:1).
На 20-й минуте матча аргентинец идеально пробил издали, направив мяч точно в првый от себя нижний угол. Это девятый гол Месси в рядах «Интер Майами». Все голы он забил в матчах Кубка лиг, где имеет 10 очков (9+1) по системе «гол+пас», проведя 6 матчей. В МЛС Лионель пока еще не дебютировал.
Сейчас Месси в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» делит 3-5-е места с нападающим Джозефом Мартинесом и полузащитником Робертом Тэйлором. На счету каждого из этих игроков по 9 мячей.
Лучшим бомбардиром в истории флоридского клуба остается форвард Гонсало Игуаин. У него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 голов в 52 поединках.
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