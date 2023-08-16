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Major League Soccer
16 августа 2023, 11:11 | Обновлено 16 августа 2023, 11:21
145
0

Уже третий. Месси упрочил позиции среди топ-голеадоров Интера Майами

Аргентинец отметился очередным голом за клуб из Флориды

16 августа 2023, 11:11 | Обновлено 16 августа 2023, 11:21
145
0
Уже третий. Месси упрочил позиции среди топ-голеадоров Интера Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Нападающий Лионель Месси стал автором одного гола в матче 1/2 финала Кубка лиг с командой «Филадельфия Юнион» (4:1).

На 20-й минуте матча аргентинец идеально пробил издали, направив мяч точно в првый от себя нижний угол. Это девятый гол Месси в рядах «Интер Майами». Все голы он забил в матчах Кубка лиг, где имеет 10 очков (9+1) по системе «гол+пас», проведя 6 матчей. В МЛС Лионель пока еще не дебютировал.

Сейчас Месси в списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» делит 3-5-е места с нападающим Джозефом Мартинесом и полузащитником Робертом Тэйлором. На счету каждого из этих игроков по 9 мячей.

Лучшим бомбардиром в истории флоридского клуба остается форвард Гонсало Игуаин. У него 29 голов в 70 матчах. Нападающий Леонардо Кампана забил 16 голов в 52 поединках.

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Лионель Месси Интер Майами
Источник ФК Интер Майами
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