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  4. Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Англия
16 августа 2023, 08:11 |
782
0

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка лиг 2023

16 августа 2023, 08:11 |
782
0
Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4. Суперпас Кривцова, мяч Месси. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 16 августа состоялся полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами (1:4).

Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте. Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель [смотрите видео гола в Telegram]

Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте, пробив мощным ударом издалека низом [смотрите видео гола в Telegram].

В конце первого тайма забил своей премьерный гол Жорди Альба, а во втором тайме команды обменялись забитыми мячами (4:1).

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4

Голы: Бедоя, 75 – Мартинес (Кривцов), 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 84

Видеообзор матча:

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Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Сергей Кривцов Филадельфия Юнион Жорди Альба видео голов и обзор Интер Майами Хосеф Мартинес
Источник Sport.ua
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