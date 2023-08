Ассист Кривцова, гол Месси. Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг

В ночь на 16 августа состоялся полуфинальный матч Кубка лиг 2023 между командами «Филадельфия Юнион» и «Интер» Майами (1:4).

Команды из Флориды забила быстрый гол и вышла вперед уже на 3-й минуте. Украинец Сергей Кривцов сделал идеальную вертикальную передачу вперед, и Хосеф Мартинес поразил цель [дивіться відео голу в Telegram]

Затем звездный аргентинец Лионель Месси удвоил перевес Интера Майами (2:0) на 20-й минуте, пробив мощным ударом издалека низом [дивіться відео голу в Telegram].

В конце первого тайма забил своей премьерный гол Жорди Альба, а во втором тайме команды обменялись забитыми мячами (4:1).

Интер Майами легко вышел в финал Кубка лиг 2023, где его соперником станет победитель другого полуфинала: Монтеррей – Нэшвилл.

Кубок лиг 2023. 1/2 финала

Филадельфия Юнион – Интер Майами – 1:4

Голы: Бедоя, 75 – Мартинес (Кривцов), 3, Месси, 20, Альба, 45+3, Руис, 84

ВИДЕО. Ассист Кривцова на Мартинеса, 3 мин.

Perfect ball from Sergii to put Martínez in to put us in the lead early in the match 👏👏👏#PHIvMIA | 0-1 pic.twitter.com/UDUin1kyFx