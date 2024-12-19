«Делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо». Леоненко разнес Пушича

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко в присущем себе стиле высказался о нынешнем главном тренере донецкого «Шахтера» Марино Пушиче.

«Шахтер играет очень нестабильно и могу сказать, что «горняки» не угадали с тренером. Прочитал интервью Пушича, где говорит, что Шахтер проводит фантастический сезон. Какой на*ер фантастический?! Вы на каком месте идете? Думает ли он, что Янг ​​Бойз обыграл и жизнь удалась?

Таких, как Пушич, я называю «позитивчики». Он сам себя убеждает, что все классно. Шахтер делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо. Кого бы я посоветовал Ахметову на смену Пушичу? Ринат Леонидович платит зарплату менеджерам, пусть они и советуют. Если бы мне дали задание найти тренера для Шахтера, я бы нашел. Но я не хочу вместо кого-то делать чужую работу».

Ранее Виктор Леоненко назвал причины провала киевского «Динамо» в Лиге Европы.