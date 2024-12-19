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Украина. Премьер лига
19 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 19 декабря 2024, 12:03
530
4

«Делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо». Леоненко разнес Пушича

Виктор считает, что «Шахтер» не угадал с тренером

19 декабря 2024, 11:43 | Обновлено 19 декабря 2024, 12:03
530
4
«Делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо». Леоненко разнес Пушича
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко в присущем себе стиле высказался о нынешнем главном тренере донецкого «Шахтера» Марино Пушиче.

«Шахтер играет очень нестабильно и могу сказать, что «горняки» не угадали с тренером. Прочитал интервью Пушича, где говорит, что Шахтер проводит фантастический сезон. Какой на*ер фантастический?! Вы на каком месте идете? Думает ли он, что Янг ​​Бойз обыграл и жизнь удалась?

Таких, как Пушич, я называю «позитивчики». Он сам себя убеждает, что все классно. Шахтер делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо. Кого бы я посоветовал Ахметову на смену Пушичу? Ринат Леонидович платит зарплату менеджерам, пусть они и советуют. Если бы мне дали задание найти тренера для Шахтера, я бы нашел. Но я не хочу вместо кого-то делать чужую работу».

Ранее Виктор Леоненко назвал причины провала киевского «Динамо» в Лиге Европы.

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Марино Пушич Виктор Леоненко Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 4
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Gargantua81
руки прочь от Пушича!
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+3
romario1501
Знову включився ЯЯЛєон)))
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0
Kitten
Як завжди...Найголовніший експерт.   за версією Віті з усіх навколофутбольних людей в Україні є тільки двоє правильних ,це він сам і Рінат Леонідович,а всі інші нічого не знають і нічого не варті...Цікаво чи серед усіх гравців і тренерів є хоч одна людина,яку цей "топ-експерт" ще не критикував...
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0
Viktor Shuper
Пушич топ-тренер 
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