«Делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо». Леоненко разнес Пушича
Виктор считает, что «Шахтер» не угадал с тренером
Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко в присущем себе стиле высказался о нынешнем главном тренере донецкого «Шахтера» Марино Пушиче.
«Шахтер играет очень нестабильно и могу сказать, что «горняки» не угадали с тренером. Прочитал интервью Пушича, где говорит, что Шахтер проводит фантастический сезон. Какой на*ер фантастический?! Вы на каком месте идете? Думает ли он, что Янг Бойз обыграл и жизнь удалась?
Таких, как Пушич, я называю «позитивчики». Он сам себя убеждает, что все классно. Шахтер делает все, чтобы чемпионат выиграло Динамо. Кого бы я посоветовал Ахметову на смену Пушичу? Ринат Леонидович платит зарплату менеджерам, пусть они и советуют. Если бы мне дали задание найти тренера для Шахтера, я бы нашел. Но я не хочу вместо кого-то делать чужую работу».
Ранее Виктор Леоненко назвал причины провала киевского «Динамо» в Лиге Европы.
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