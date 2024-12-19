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  4. «Такой, как я». Легенда итальянского футбола отметил силу Довбика
Италия
19 декабря 2024, 12:23 |
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«Такой, как я». Легенда итальянского футбола отметил силу Довбика

Кристиан Виери заявил, что Артем очень похож на него.

19 декабря 2024, 12:23 |
950
0
«Такой, как я». Легенда итальянского футбола отметил силу Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Легенда итальянского футбола Кристиан Виери рассказал, кто из современных форвардов похож на него:

«Сегодня есть такие же физически крепкие игроки, как и я, которые являются левшами. Я говорю о Влаховиче, Лукаке и Холанде, а также о Довбике, который действительно сильный. И мы скоро увидим это в Риме», – цитирует Кристиана Calcio e Finanza.

В Италии Виери поиграл за 13 клубов, среди которых «Ювентус», «Лацио», «Интер», «Милан», «Сампдория», «Аталанта» и «Фиорентина». Также он выступал за «Атлетико» и «Монако». В составе сборной Италии сыграл 49 матчей и забил 23 гола.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Кристиан Виери Душан Влахович Ромелу Лукаку Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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