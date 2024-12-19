«Такой, как я». Легенда итальянского футбола отметил силу Довбика

Легенда итальянского футбола Кристиан Виери рассказал, кто из современных форвардов похож на него:

«Сегодня есть такие же физически крепкие игроки, как и я, которые являются левшами. Я говорю о Влаховиче, Лукаке и Холанде, а также о Довбике, который действительно сильный. И мы скоро увидим это в Риме», – цитирует Кристиана Calcio e Finanza.

В Италии Виери поиграл за 13 клубов, среди которых «Ювентус», «Лацио», «Интер», «Милан», «Сампдория», «Аталанта» и «Фиорентина». Также он выступал за «Атлетико» и «Монако». В составе сборной Италии сыграл 49 матчей и забил 23 гола.