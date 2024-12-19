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  4. «Не хватает злости». В Италии оценили игру Довбика против Сампдории
Италия
19 декабря 2024, 12:01 |
156
1

«Не хватает злости». В Италии оценили игру Довбика против Сампдории

Украинский форвард оформил дубль и помог римскому клубу выйти в четвертьфинал

19 декабря 2024, 12:01 |
156
1
«Не хватает злости». В Италии оценили игру Довбика против Сампдории
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

18 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Рома» и «Сампдория». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.

Украинский форвард римского клуба Артем Довбик провел на поле 78 минут и за это время отметился двумя забитыми мячами.

Издание Tuttomercatoweb оценило игру футболиста:

«Довбик снова нашел свою стартовую футболку и как раньше продолжает забивать важные голы. За десять минут он сумел оформить дубль и мог отметиться третий раз. Сделал много полезных движений и помогал команде.

Главная проблема Артема – в некоторых моментах ему не хватает злости. Был заменен на Шомуродова на 78-й минуте», – подытожили журналисты.

В этом сезоне Артем Довбик провел 21 поединок за «Рому» во всех турнирах – забил восемь голов. В следующем раунде римский клуб сыграет против «Милана».

По теме:
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Названа оценка Довбика за матч Ромы, в котором он сделал долгожданный дубль
«Доволен голами Довбика». Реакция фанов Ромы на игру Довбика с Сампдорией
Кубок Италии по футболу Рома Рим Сампдория Рома - Сампдория Артем Довбик Милан Милан - Рома
Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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Gargantua81
позитив в том, что на него играют.
хуже всего, когда на него не играют, и он вынужден опускаться ниже и выполнять роль столба для обстукивания в коротких стеночках.
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