«Не хватает злости». В Италии оценили игру Довбика против Сампдории
Украинский форвард оформил дубль и помог римскому клубу выйти в четвертьфинал
18 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Италии, в котором сыграли «Рома» и «Сампдория». Хозяева разгромили соперника со счетом 4:1.
Украинский форвард римского клуба Артем Довбик провел на поле 78 минут и за это время отметился двумя забитыми мячами.
Издание Tuttomercatoweb оценило игру футболиста:
«Довбик снова нашел свою стартовую футболку и как раньше продолжает забивать важные голы. За десять минут он сумел оформить дубль и мог отметиться третий раз. Сделал много полезных движений и помогал команде.
Главная проблема Артема – в некоторых моментах ему не хватает злости. Был заменен на Шомуродова на 78-й минуте», – подытожили журналисты.
В этом сезоне Артем Довбик провел 21 поединок за «Рому» во всех турнирах – забил восемь голов. В следующем раунде римский клуб сыграет против «Милана».
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