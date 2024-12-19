«Все на учете». Надеин рассказал о делах Вереса с ТЦК

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал, что все игроки клуба стоят на учете в ТЦК, отреагировав на скандальное интервью лидера команды Виталия Дахновского.

– Вы смотрели нашумевшее интервью Дахновского?

– смотрел. Он мог бы это сказать по-другому и то, что так оно извратилось, то действительно выглядит некрасиво. Наша позиция – все должны быть на учете. Сейчас клуб как раз отправился на бронирование.

Дахновскому только исполнилось 25 лет, хотя мы всем сделали сейчас военно-учетные документы. У нас все максимально на учете, никто не в розыске. Мы все это отконтролировали как работодатель.

Мы сразу озвучили позицию – если нам нужен футбол, то давайте так, чтобы футболист, имея контракт, имел возможность играть. Если контракт заканчивается или игрок заканчивает с футболом, он идет в ТЦК и оформляется в соответствии со своим статусом, который у него будет на тот момент. Все очень просто – мы должны выполнять закон.

– Говорили с футболистом об этом интервью?

– Когда увидел, что вышел такой разговор, то сказал, что он молодец, потому что вышел в публичную плоскость. Это смелый шаг для молодых ребят. Мы никому не запрещаем, а, напротив, даже говорим, что нужно общаться с прессой. О «Вереске» должны говорить.

А то, что оно получилось таким, это неправильно. И тут надо бы, наверное, по-другому ему эту позицию подать. Но уж как есть. На самом деле он принес извинения за этот момент. Я точно уверен, что он не хотел это так сказать.

Морозко тоже сказал (оставил команду 22 ноября – прим. Tribuna.com). Там мы побеседовали с ним. Оно тоже было воспринято негативно и болельщиками, и представителями наблюдательного совета. Да нельзя говорить, тем более есть контракты, в которых такие вещи прописаны.

Морозко мне нравится как игрок. Но говорить все равно надо тоже правильные вещи, потому что вы все-таки публичные люди. Обращаться и говорить вы должны в соответствии с тем статусом, который занимаете. Пусть это будет уроком для других, – сказал Надеин.