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Англия
19 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 19 декабря 2024, 13:06
144
0

«Нам не страшно». Сака рассказал об амбициях Арсенала

Лидер «Арсенала» заявил, что клуб уже готов к титулам

19 декабря 2024, 12:48 | Обновлено 19 декабря 2024, 13:06
144
0
«Нам не страшно». Сака рассказал об амбициях Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал об амбициях команды. Футболист заявил, что клуб готов к новым вызовам.

«Нам не страшно. Последние два сезона мы соревновались за чемпионство и были очень близки.

Мы также вернулись в Лигу чемпионов – у нас есть определенный опыт, и мы чувствуем, что готовы бороться за каждый трофей. Мы действительно хотим сделать следующий шаг и попытаться что-нибудь выиграть», – сказал Сака.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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Букайо Сака Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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