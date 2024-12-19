«Нам не страшно». Сака рассказал об амбициях Арсенала
Лидер «Арсенала» заявил, что клуб уже готов к титулам
Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал об амбициях команды. Футболист заявил, что клуб готов к новым вызовам.
«Нам не страшно. Последние два сезона мы соревновались за чемпионство и были очень близки.
Мы также вернулись в Лигу чемпионов – у нас есть определенный опыт, и мы чувствуем, что готовы бороться за каждый трофей. Мы действительно хотим сделать следующий шаг и попытаться что-нибудь выиграть», – сказал Сака.
В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.
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