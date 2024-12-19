«Нам не страшно». Сака рассказал об амбициях Арсенала

Лидер лондонского «Арсенала» Букайо Сака рассказал об амбициях команды. Футболист заявил, что клуб готов к новым вызовам.

«Нам не страшно. Последние два сезона мы соревновались за чемпионство и были очень близки.

Мы также вернулись в Лигу чемпионов – у нас есть определенный опыт, и мы чувствуем, что готовы бороться за каждый трофей. Мы действительно хотим сделать следующий шаг и попытаться что-нибудь выиграть», – сказал Сака.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает третье место турнирной таблицы Английской Премьер-лиги, имея в своем активе 30 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.