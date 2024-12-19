Надеин удивил, озвучив годовой бюджет Вереса. Названы точные цифры

Президент «Вереса» Иван Надеин озвучил годовой бюджет «волков». Функционер назвал точные цифры.

«Общий бюджет в год около 120 миллионов гривен. Это вся расходная часть. Когда я заходил в Верес, то долги клуба были более 5 миллионов гривен. Это была вторая лига, команда потихоньку развивалась. Бюджет у нас растет, потому что растут расходы.

Наша задача – это сбалансировать доход. Мы эту задачу определили на первом собрании акционеров. Сентябрь 2025 должен был стать самоокупающимся – у нас был такой план.

Мы заглавными буквами писали: «Наша цель – это устойчивость». Понятно, что потом началась война, и нам теперь этот план нужно перенести, думаю, где-то к 2030 году. Это стратегическая цель. И все наши действия направлены на то, чтобы выйти в самоокупаемость, а доходы сравнялись с расходами. Например, если я уйду из «Вереса», чтобы клуб на второй день не перестал существовать, как это есть в большинстве клубов.

Нам не хватает здесь опять-таки телепула, правильных трансферов, активов футболистов, и нам не хватает болельщиков. Но мы идем по этому пути. Победим наших внутренних врагов и сможем действительно сделать народный клуб не по названию, а по факту», – сказал Надеин.

В нынешнем сезоне «Верес» занимает 9 строчку УПЛ, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.