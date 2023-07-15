Другие новости15 июля 2023, 22:46 | Обновлено 15 июля 2023, 23:00
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2
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси представлен как игрок Интер Майами
36-летний аргентинец будет играть за команду MLS под 10-м номером
15 июля 2023, 22:46 | Обновлено 15 июля 2023, 23:00
239
2
Аргентинский форвард Лионель Месси презентован как футболист клуба «Интер» Майами.
36-летний аргентинец будет играть за команду MLS под 10-м номером.
Многолетний лидер «Барселоны» перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента.
«Интер Майами» занимает последнее 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.
За команду из Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
BIENVENIDO 1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/df1TJQQoYv— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 15, 2023
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