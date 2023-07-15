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15 июля 2023, 22:46 | Обновлено 15 июля 2023, 23:00
239
2

ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси представлен как игрок Интер Майами

36-летний аргентинец будет играть за команду MLS под 10-м номером

15 июля 2023, 22:46 | Обновлено 15 июля 2023, 23:00
239
2
ОФИЦИАЛЬНО. Лионель Месси представлен как игрок Интер Майами
ФК Интер Майами. Лионель Месси

Аргентинский форвард Лионель Месси презентован как футболист клуба «Интер» Майами.

36-летний аргентинец будет играть за команду MLS под 10-м номером.

Многолетний лидер «Барселоны» перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента.

«Интер Майами» занимает последнее 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

За команду из Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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Источник Sport.ua
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14sergey1953
Успіхів! Найкращому футболісту світу, за всю історію футбола - Ліонелю Мессі!
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