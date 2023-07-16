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16 июля 2023, 00:59 | Обновлено 16 июля 2023, 01:17
175
0

МЕССИ: «Я очень рад начать следующий шаг своей карьеры в Интер Майами»

Клуб MLS объявил о подписании контракта с аргентинцем до 2025 года

16 июля 2023, 00:59 | Обновлено 16 июля 2023, 01:17
175
0
МЕССИ: «Я очень рад начать следующий шаг своей карьеры в Интер Майами»
ФК Интер Майами. Лионель Месси

Клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси, 7-кратным обладателем Золотого мяча и чемпионом мира 2022.

Ожидается, что аргентинская суперзвезда присоединится к команде в ближайшие дни. Его контракт с клубом MLS будет действовать до 2025 года.

Лионель Месси сказал: «Я очень рад начать следующий шаг своей карьеры в «Интер Майами» и в Соединенных Штатах. Это фантастическая возможность, и вместе мы продолжим строить этот прекрасный проект. Идея состоит в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей. И я очень хочу начать помогать здесь, в моем новом доме».

Владелец клуба «Интер Майами» Хорхе Мас отметил: «Для меня большая честь приветствовать Лео Месси и его семью в их новом доме. В 2018 году мы пообещали построить амбициозный клуб, который привлечет лучших игроков со всего мира. Клуб, который изменит глобальное представление о футболе в Соединенных Штатах и ​​​​гарантирует, что, где бы ни обсуждался футбол, ваш «Интер Майами» будет частью разговора. Сердечное спасибо нашим фанатам, которые никогда не переставали верить. Вместе мы продолжим воплощать мечты в реальность».

Совладелец клуба Дэвид Бекхэм поведал: «Десять лет назад, когда я начал свой путь по созданию новой команды в Майами, я сказал, что мечтаю привезти в этот удивительный город величайших игроков мира. Игроков, которые разделяют мои амбиции, которые были, когда я присоединился к Лос-Анджелес Гэлакси, чтобы помочь развитию футбола в США и создать наследие для следующего поколения в этом виде спорта, который мы так любим. Сегодня эта мечта сбылась. Я очень горжусь тем, что игрок уровня Лео присоединяется к нашему клубу. Я рад приветствовать хорошего друга, замечательного человека и его прекрасную семью, присоединившихся к нашему сообществу Интер Майами. Следующий этап нашего приключения начинается здесь, и я не могу дождаться, когда Лео выйдет на поле».

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трансферы Major League Soccer (MLS) Лионель Месси презентация Интер Майами Хорхе Мас Дэвид Бекхэм
Источник ФК Интер Майами
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