Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Месси в Барселону
Хав'єр Тебас – про ситуацію з аргентинцем
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на возможное возвращение легендарного аргентинца Лионеля Месси в «Барселону».
«Я думаю, что Месси хочет вернуться в Барселону. Он провел там много лет. Я вполне уверен, что Месси вернется. Возможно, как игрок, но я вижу, как он вернется уже на одну из управленческих должностей, ведь он любит этот клуб. Неймар? Это уже другая история. Я не думаю, что он когда-нибудь вернется в Барселону. Я полностью в этом уверен», – сказал Месси.
Ранее Месси назвал единственное условие для возвращения в «Барселону».
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