Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Месси в Барселону

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на возможное возвращение легендарного аргентинца Лионеля Месси в «Барселону».

«Я думаю, что Месси хочет вернуться в Барселону. Он провел там много лет. Я вполне уверен, что Месси вернется. Возможно, как игрок, но я вижу, как он вернется уже на одну из управленческих должностей, ведь он любит этот клуб. Неймар? Это уже другая история. Я не думаю, что он когда-нибудь вернется в Барселону. Я полностью в этом уверен», – сказал Месси.

Ранее Месси назвал единственное условие для возвращения в «Барселону».