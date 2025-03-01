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  4. Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Месси в Барселону
Испания
01 марта 2025, 01:38 |
47
0

Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Месси в Барселону

Хав'єр Тебас – про ситуацію з аргентинцем

01 марта 2025, 01:38 |
47
0
Президент Ла Лиги оценил возможность возвращения Месси в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на возможное возвращение легендарного аргентинца Лионеля Месси в «Барселону».

«Я думаю, что Месси хочет вернуться в Барселону. Он провел там много лет. Я вполне уверен, что Месси вернется. Возможно, как игрок, но я вижу, как он вернется уже на одну из управленческих должностей, ведь он любит этот клуб. Неймар? Это уже другая история. Я не думаю, что он когда-нибудь вернется в Барселону. Я полностью в этом уверен», – сказал Месси.

Ранее Месси назвал единственное условие для возвращения в «Барселону».

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Хавьер Тебас Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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