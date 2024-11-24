Украина. Премьер лига24 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:15
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ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку Шахтера в октябре
22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ
24 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:15
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Полузащитник Георгий Судаков получил приз лучшему игроку «Шахтера» в октябре.
Хавбек горняков в голосовании опередил голкипера Дмитрия Ризныка, а также Артема Бондаренко и бразильца Эгиналду.
В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов).
22-летний полузащитник забил 4 мяча (покер) и сделал 1 ассист в матче с черкасским ЛНЗ (5:1).
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