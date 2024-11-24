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  4. ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку Шахтера в октябре
Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:15
152
0

ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку Шахтера в октябре

22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ

24 ноября 2024, 19:09 | Обновлено 24 ноября 2024, 19:15
152
0
ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку Шахтера в октябре
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков получил приз лучшему игроку «Шахтера» в октябре.

Хавбек горняков в голосовании опередил голкипера Дмитрия Ризныка, а также Артема Бондаренко и бразильца Эгиналду.

В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов).

22-летний полузащитник забил 4 мяча (покер) и сделал 1 ассист в матче с черкасским ЛНЗ (5:1).

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига лучший игрок Георгий Судаков фото
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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