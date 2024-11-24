ФОТО. Судаков получил приз лучшему игроку Шахтера в октябре

Полузащитник Георгий Судаков получил приз лучшему игроку «Шахтера» в октябре.

Хавбек горняков в голосовании опередил голкипера Дмитрия Ризныка, а также Артема Бондаренко и бразильца Эгиналду.

В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов).

22-летний полузащитник забил 4 мяча (покер) и сделал 1 ассист в матче с черкасским ЛНЗ (5:1).