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Украина. Премьер лига
15 ноября 2024, 06:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 07:15
113
0

Результативный хавбек. Назван лучший игрок Шахтера в октябре

Георгий Судаков за месяц провел 6 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист

15 ноября 2024, 06:01 | Обновлено 15 ноября 2024, 07:15
113
0
Результативный хавбек. Назван лучший игрок Шахтера в октябре
ФК Шахтер. Георгий Судаков

Полузащитник Георгий Судаков назван лучшим игроком «Шахтера» в октябре – за него свои голоса отдали 3174 болельщика (49,3%).

Второе место по результатам опроса занял голкипер «оранжево-черных» Дмитрий Ризнык (1963 балла). Далее в рейтинге расположились Артём Бондаренко (786) и бразилец Эгиналду (511). Всего в голосовании приняли 6434 пользователя клубных соцсетей.

В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов). 22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ (5:1), став автором самого быстрого голевого покера в истории чемпионата Украины и самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

Победители ежемесячных голосований становятся претендентами на звание «Лучший игрок года».

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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