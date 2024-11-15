Результативный хавбек. Назван лучший игрок Шахтера в октябре

Полузащитник Георгий Судаков назван лучшим игроком «Шахтера» в октябре – за него свои голоса отдали 3174 болельщика (49,3%).

Второе место по результатам опроса занял голкипер «оранжево-черных» Дмитрий Ризнык (1963 балла). Далее в рейтинге расположились Артём Бондаренко (786) и бразилец Эгиналду (511). Всего в голосовании приняли 6434 пользователя клубных соцсетей.

В октябре Георгий Судаков отыграл во всех 6 матчах «Шахтера» (провел без замен 3 поединка УПЛ и 2 игры Лиги чемпионов). 22-летний полузащитник забил 4 мяча и сделал 1 ассист в матче с ЛНЗ (5:1), став автором самого быстрого голевого покера в истории чемпионата Украины и самым молодым игроком, которому покорилось это достижение.

Победители ежемесячных голосований становятся претендентами на звание «Лучший игрок года».