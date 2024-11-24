Украина. Премьер лига24 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:00
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Назван лучший игрок Шахтера в матче против Ингульца
Хавбек Александр Зубков забил гол и сделал два ассиста
24 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:00
172
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче 14-го тура УПЛ против Ингульца (6:0).
Хавбек Александр Зубков в этом поединке забил гол и сделал два ассиста.
Полузащитник назван лучшим в опросе болельщиков горняков в социальных сетях.
Шахтер одержал разгромную победу (6:0), голы забили: Эгиналду (дубль), Артем Бондаренко, Бартол Франьич, Кевин, Александр Зубков.
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