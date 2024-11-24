Назван лучший игрок Шахтера в матче против Ингульца

Назван лучший игрок Шахтера в матче 14-го тура УПЛ против Ингульца (6:0).

Хавбек Александр Зубков в этом поединке забил гол и сделал два ассиста.

Полузащитник назван лучшим в опросе болельщиков горняков в социальных сетях.

Шахтер одержал разгромную победу (6:0), голы забили: Эгиналду (дубль), Артем Бондаренко, Бартол Франьич, Кевин, Александр Зубков.