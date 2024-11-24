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Украина. Премьер лига
24 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:00
172
0

Назван лучший игрок Шахтера в матче против Ингульца

Хавбек Александр Зубков забил гол и сделал два ассиста

24 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 24 ноября 2024, 20:00
172
0
Назван лучший игрок Шахтера в матче против Ингульца
ФК Шахтер

Назван лучший игрок Шахтера в матче 14-го тура УПЛ против Ингульца (6:0).

Хавбек Александр Зубков в этом поединке забил гол и сделал два ассиста.

Полузащитник назван лучшим в опросе болельщиков горняков в социальных сетях.

Шахтер одержал разгромную победу (6:0), голы забили: Эгиналду (дубль), Артем Бондаренко, Бартол Франьич, Кевин, Александр Зубков.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Александр Зубков Ингулец Шахтер - Ингулец лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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