ВАН ЛЕУВЕН: «Металлист 1925 должен быть сильным и в защите, и в атаке»

Главный тренер Металлиста 1925 Патрик ван Леувен перед заключительным матчем первой части сезона рассказал о выводах после Кудровки, подготовке к матчу с Полтавой и возвращении Мафвенты:

– После Кудровки вы говорили, что нужно спокойно посмотреть матч, чтобы сделать выводы, что пошло не так? Вам удалось сделать это?

– Мы просматривали матч против Кудровки вместе с командой. Но да, я всегда в день матча вечером самостоятельно просматриваю видео поединка. В общем-то, мне понравилось, как мы играли с мячом, но футболистам не удавалось быть на позициях, чтобы реализовать созданные нами шансы. На этой неделе мы обращали на это внимание, мы будем в нужных местах использовать наши моменты и, самое главное, забивать голы.

– Полтава – это одна из команд, победивших Металлист 1925 в первом круге. Как готовились к ответному матчу с ними?

– К Полтаве мы готовились, как и ко всем остальным соперникам. Мы знаем, как они играют, мы знаем их качества и, исходя из этих составляющих, мы работаем на тренировках. Мы должны быть сильными в день игры как в атаке, так и в обороне.

– Полтавчане принимают соперников на газоне с искусственным покрытием, может ли это стать дополнительной проблемой для вашей команды?

– Что касается искусственного газона в Полтаве, я считаю, что это просто другое чувство. Игроки должны быть готовы к этому, команда сейчас готовится на искусственном покрытии, поэтому у них должно быть осознание, что мы играем на таком газоне и они должны быть готовы к этому.

– Бывают проблемы с выездом из Африки и в Украину сейчас добраться не так просто. Успевает ли вернуться Голден Мафвента, рассчитываете ли вы на него против Полтавы?

– Насколько мне известно, Голден едет, мы ждем его и, если у него все будет хорошо, то он, конечно, будет частью нашей команды.

– То, что это последний матч перед зимней паузой – вносит какие-то коррективы в подготовку?

– Последний матч перед перерывом? Мы, в первую очередь, смотрим на игру с Полтавой. Дальше у нас будет время, где мы будем собираться, чтобы перерыв не чувствовался таким большим и наши футболисты оставались в форме.