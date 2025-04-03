Итальянский гранд отказался подписывать Роналду. В клубе назвали причину
Джузеппе Маротта рассказал, что существует несколько препятствий для трансфера
Итальянский «Интер» отказался подписывать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду – в клубе объяснили причину такого решения.
Генеральный директор Джузеппе Маротта сообщил, что существует несколько препятствий для проведения трансфера футболиста – зарплата Роналду и другие финансовые аспекты, а также разногласия среди руководства «Интера».
В клубе уважают португальца, но не уверены, что он сможет помочь выполнить все поставленные задачи. Сообщается, что некоторые боссы итальянского клуба выступили категорически против подписания Криштиану.
В текущем сезоне Роналду провел 33 матча за саудовский «Аль-Наср» во всех турнирах, где забил 28 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2025 года. Ориентировочная стоимость португальца составляет 12 млн евро.
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