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  4. Итальянский гранд отказался подписывать Роналду. В клубе назвали причину
Италия
03 апреля 2025, 14:21 |
547
0

Итальянский гранд отказался подписывать Роналду. В клубе назвали причину

Джузеппе Маротта рассказал, что существует несколько препятствий для трансфера

03 апреля 2025, 14:21 |
547
0
Итальянский гранд отказался подписывать Роналду. В клубе назвали причину
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Итальянский «Интер» отказался подписывать форварда сборной Португалии Криштиану Роналду – в клубе объяснили причину такого решения.

Генеральный директор Джузеппе Маротта сообщил, что существует несколько препятствий для проведения трансфера футболиста – зарплата Роналду и другие финансовые аспекты, а также разногласия среди руководства «Интера».

В клубе уважают португальца, но не уверены, что он сможет помочь выполнить все поставленные задачи. Сообщается, что некоторые боссы итальянского клуба выступили категорически против подписания Криштиану.

В текущем сезоне Роналду провел 33 матча за саудовский «Аль-Наср» во всех турнирах, где забил 28 голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока истекает в июне 2025 года. Ориентировочная стоимость португальца составляет 12 млн евро.

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Интер Милан Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду трансферы трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: Tuttosport
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