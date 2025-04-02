Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Миланский «Интер» не рассматривает подписание португальской звезды
Легендарный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клуб уже этим летом. Интерес к КриРо приписывали действующему чемпиону Италии миланскому «Интеру».
Однако, по информации Tuttosport, «нерадзурри» не желают подписывать пятикратного обладателя Золотого мяча. Генеральный директор «Интера» Маротта считает, что подписание Роналду маловероятно с финансовой стороны, поэтому итальянский гранд не будет претендовать летом на Криштиану.
В этом сезоне на клубном уровне Роналду провел 33 матча, в которых забил 28 голов и сделал четыре результативные передачи.
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