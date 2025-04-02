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Италия
02 апреля 2025, 22:01 |
1493
1

Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду

Миланский «Интер» не рассматривает подписание португальской звезды

02 апреля 2025, 22:01 |
1493
1
Один из сильнейших клубов мира отказался от Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может сменить клуб уже этим летом. Интерес к КриРо приписывали действующему чемпиону Италии миланскому «Интеру».

Однако, по информации Tuttosport, «нерадзурри» не желают подписывать пятикратного обладателя Золотого мяча. Генеральный директор «Интера» Маротта считает, что подписание Роналду маловероятно с финансовой стороны, поэтому итальянский гранд не будет претендовать летом на Криштиану.

В этом сезоне на клубном уровне Роналду провел 33 матча, в которых забил 28 голов и сделал четыре результативные передачи.

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трансферы Криштиану Роналду Интер Милан Аль-Наср Эр-Рияд Реал Мадрид Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник: Tuttosport
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Serhii P.
Маячня, для чого Ронадлу залишати Саудівську Аравію з жирним контрактом? В "Аль-Насрі" можна спокійно клепати голи і досягнути поріг в 1000 м'ячів, не напрягаючись. А "Інтеру" навіщо 40-ка річний гравець?
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