Бавария нашла еще одного игрока на позицию голкипера

30-летний вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега имел реальные шансы на переход в мюнхенскую «Баварию», но клуб не отпустил игрока, сообщает Флориан Плеттенберг. Сам Штефан очень хотел вернуться в Германию и даже готов был стать запасным после возвращения Мануэля Нойера.

Также мюнхенцы отказались от Давида де Хеа, основным вратарем до возвращения Нойера будет Свен Ульрайх.

В прошлом сезоне Штефан Ортега провел 14 матчей за «Манчестер Сити», пропустив всего 7 голов. Его подписали на правах свободного агента летом 2022 года, когда у него закончился контракт с «Арминей».