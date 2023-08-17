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  4. Бавария нашла еще одного игрока на позицию голкипера
Германия
17 августа 2023, 14:45 |
447
0

Бавария нашла еще одного игрока на позицию голкипера

Штефан Ортега готов к переходу в мюнхенский клуб, но Гвардиола не отпускает игрока

17 августа 2023, 14:45 |
447
0
Бавария нашла еще одного игрока на позицию голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Штефан Ортега

30-летний вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега имел реальные шансы на переход в мюнхенскую «Баварию», но клуб не отпустил игрока, сообщает Флориан Плеттенберг. Сам Штефан очень хотел вернуться в Германию и даже готов был стать запасным после возвращения Мануэля Нойера.

Также мюнхенцы отказались от Давида де Хеа, основным вратарем до возвращения Нойера будет Свен Ульрайх.

В прошлом сезоне Штефан Ортега провел 14 матчей за «Манчестер Сити», пропустив всего 7 голов. Его подписали на правах свободного агента летом 2022 года, когда у него закончился контракт с «Арминей».

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Штефан Ортега Бавария Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг Мануэль Нойер Давид Де Хеа Свен Ульрайх
Источник Twitter
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