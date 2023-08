Бавария нашла еще одного игрока на позицию голкипера

30-летний вратарь «Манчестер Сити» Штефан Ортега имел реальные шансы на переход в мюнхенскую «Баварию», но клуб не отпустил игрока, сообщает Флориан Плеттенберг. Сам Штефан очень хотел вернуться в Германию и даже готов был стать запасным после возвращения Мануэля Нойера.

Также мюнхенцы отказались от Давида де Хеа, основным вратарем до возвращения Нойера будет Свен Ульрайх.

В прошлом сезоне Штефан Ортега провел 14 матчей за «Манчестер Сити», пропустив всего 7 голов. Его подписали на правах свободного агента летом 2022 года, когда у него закончился контракт с «Арминей».

❗️News Sven #Ulreich: Since the transfer of #Ortega didn't work out, the Bayern bosses have decided that Ulreich will be the number 1️⃣ until Neuer's return - confirmed ✔️



