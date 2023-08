Полтора часа – и первый Мастерс. Определен победитель ATP 1000 в Торонто

Вечером 13 августа состоялся финальный матч на хардовом турнире серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

Итальянец Янник Синнер обыграл австралийца Алекса Де Минаура. Финал длился 1 час 30 минут и завершился в двух сетах.

8-я ракетка мира Синнер удачно использовал 5 из 10 брейк-пойнтов, а у 18-й ракетки мира Де Минаура – 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Это первая в карьере победа 21-летнего Синнера на турнирах ATP 1000. Ранее он дважды проиграл в финалах (Майами-2021 и Майами-2023). Суммарно это 8-й титул ATP для итальянца в карьере.

АТР 1000. Торонто. Хард. Финал

Янник Синнер (Италия) [7] – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:4, 6:1

