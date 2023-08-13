Кто выиграет первый титул Мастерса? Определены финалисты турнира в Торонто

В ночь на 13 августа состоялись полуфинальные матчи на хардовом турнире серии АТР 1000 в Торонто (Канада).

Итальянский теннисист Янник Синнер в двух сетах обыграл американца Томми Пола.

Финалистом Мастерса из нижней части сетки стал представитель Австралии Алекс Де Минаур, который в двух партиях выиграл у Алехандро Давидовича Фокины из Испании.

Синнер в 11-й раз будет играть в финале турнира АТР и будет бороться за свой 8-й титул. В 2023 году Янник выиграл турнир в Монпелье и уступил в финалах соревнований в Роттердаме и Майами. Де Минаур проведет 14-й финал на уровне АТР и четвертый в этом году. Алекс попытается выиграть восьмой титул АТР и второй в сезоне. В 2023 году он стал победителем соревнований в Акапулько.

Отметим, что на счету Янника и Алекса пока что нет ни одного титула на турнирах категории Мастерса (АТР 1000).

АТР 1000 Торонто. Хард. Пары 1/2 финала

Томми Пол [12] – Янник Синнер [7] – 4:6, 4:6

Алехандро Давидович-Фокина – Алекс де Минаур – 1:6, 3:6