Англия13 августа 2023, 23:43 | Обновлено 14 августа 2023, 00:18
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Усиление в начале сезона. Лидс подписал игрока из Тоттенхэма
Джо Родон перешёл в стан «павлинов» на правах аренды
13 августа 2023, 23:43 | Обновлено 14 августа 2023, 00:18
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Валлийский защитник Джо Родон перешел из «Тоттенхэма» в клуб «Лидс» на правах аренды.
25-летний валлиец подписал арендный контракт с «павлинами» сроком на 1 год.
Джо весной играл за французский «Ренн» на правах аренды из «Тоттенхэма» (16 матчей, 1 мяч).
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✍️ #LUFC is delighted to announce the loan signing of defender Joe Rodon from Tottenham— Leeds United (@LUFC) August 10, 2023
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