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Англия
13 августа 2023, 23:43 | Обновлено 14 августа 2023, 00:18
243
0

Усиление в начале сезона. Лидс подписал игрока из Тоттенхэма

Джо Родон перешёл в стан «павлинов» на правах аренды

13 августа 2023, 23:43 | Обновлено 14 августа 2023, 00:18
243
0
Усиление в начале сезона. Лидс подписал игрока из Тоттенхэма
Twitter. Джо Родон

Валлийский защитник Джо Родон перешел из «Тоттенхэма» в клуб «Лидс» на правах аренды.

25-летний валлиец подписал арендный контракт с «павлинами» сроком на 1 год.

Джо весной играл за французский «Ренн» на правах аренды из «Тоттенхэма» (16 матчей, 1 мяч).

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Джо Родон Лидс Тоттенхэм аренда игрока трансферы трансферы АПЛ Ренн
Источник ФК Лидс
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