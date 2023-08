Усиление в начале сезона. Лидс подписал игрока из Тоттенхэма

Валлийский защитник Джо Родон перешел из «Тоттенхэма» в клуб «Лидс» на правах аренды.

25-летний валлиец подписал арендный контракт с «павлинами» сроком на 1 год.

Джо весной играл за французский «Ренн» на правах аренды из «Тоттенхэма» (16 матчей, 1 мяч).

✍️ #LUFC is delighted to announce the loan signing of defender Joe Rodon from Tottenham