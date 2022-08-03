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Трансферы
03 августа 2022, 07:57 | Обновлено 03 августа 2022, 07:58
399
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ренн арендовал защитника Тоттенхэма

Джо Родон перешел в французский клуб на правах аренды

03 августа 2022, 07:57 | Обновлено 03 августа 2022, 07:58
399
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ренн арендовал защитника Тоттенхэма
Instagram. Джо Рондон

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джо Рондон перешел в аренду в французский «Ренн» на правах аренды.

Аренда продлится до конца следующего сезона.

Также сообщается, что французский клуб сможет выкупить игрока.

В сезоне 2021-2022 уэльский защитник провел всего 4 матча за «шпор». Результативными действиями не отметился.

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Тоттенхэм Ренн Джо Родон трансферы Лиги 1 трансферы
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Источник Sport.ua
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