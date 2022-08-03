ОФИЦИАЛЬНО. Ренн арендовал защитника Тоттенхэма

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джо Рондон перешел в аренду в французский «Ренн» на правах аренды.

Аренда продлится до конца следующего сезона.

Также сообщается, что французский клуб сможет выкупить игрока.

В сезоне 2021-2022 уэльский защитник провел всего 4 матча за «шпор». Результативными действиями не отметился.