Трансферы03 августа 2022, 07:57 | Обновлено 03 августа 2022, 07:58
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ОФИЦИАЛЬНО. Ренн арендовал защитника Тоттенхэма
Джо Родон перешел в французский клуб на правах аренды
03 августа 2022, 07:57 | Обновлено 03 августа 2022, 07:58
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Защитник лондонского «Тоттенхэма» Джо Рондон перешел в аренду в французский «Ренн» на правах аренды.
Аренда продлится до конца следующего сезона.
Также сообщается, что французский клуб сможет выкупить игрока.
В сезоне 2021-2022 уэльский защитник провел всего 4 матча за «шпор». Результативными действиями не отметился.
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