С голом Кочергина. Ракув выиграл матч Q3 Лиги чемпионов у кипрского Ариса
Матч в Польше завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля
В первом матче 3-го раунда квалификации польский клуб «Ракув» обыграл кипрскую команду «Арис» Лимасол (2:1).
Украинский форвард Владислав Кочергин на 7-й минуте открыл счет (1:0). Кочергин использовал пас от Франа Тудора и завершил быструю контратаку хозяев поля.
В текущем сезоне за «Ракув» Владислав провел 8 матчей и забил 2 гола. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской «Флоры» (1:0) в Q1 ЛЧ.
Ответный матч пройдет на Кипре 15 августа, победитель выйдет в Q4 Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы.
Лига чемпионов
3-й раунд квалификации. Первый матч, 8 августа
Ракув (Польша) – Арис Лимасол (Кипр) – 2:1
Голы: Кочергин, 7, Пясецки, 63 – Маямбела, 89.
ВИДЕО. Гол Кочергина за Ракув в ворота Ариса, 7 мин.
Vladyslav Kocherhin opens the scoring!— Football Report (@FootballReprt) August 8, 2023
Fran Tudor with the assist!
📽️ @FootColic pic.twitter.com/62E6UKGF8a
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Житомирский клуб подпишет игрока молодежного состава «Крузейро»
Мирча Луческу взял с собой 28 игроков