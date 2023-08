С голом Кочергина. Ракув выиграл матч Q3 Лиги чемпионов у кипрского Ариса

В первом матче 3-го раунда квалификации польский клуб «Ракув» обыграл кипрскую команду «Арис» Лимасол (2:1).

Украинский форвард Владислав Кочергин на 7-й минуте открыл счет (1:0). Кочергин использовал пас от Франа Тудора и завершил быструю контратаку хозяев поля.

В текущем сезоне за «Ракув» Владислав провел 8 матчей и забил 2 гола. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской «Флоры» (1:0) в Q1 ЛЧ.

Ответный матч пройдет на Кипре 15 августа, победитель выйдет в Q4 Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

Лига чемпионов

3-й раунд квалификации. Первый матч, 8 августа

Ракув (Польша) – Арис Лимасол (Кипр) – 2:1

Голы: Кочергин, 7, Пясецки, 63 – Маямбела, 89.

ВИДЕО. Гол Кочергина за Ракув в ворота Ариса, 7 мин.

Vladyslav Kocherhin opens the scoring!

Fran Tudor with the assist!

📽️ @FootColic pic.twitter.com/62E6UKGF8a