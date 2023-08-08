Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом Кочергина. Ракув выиграл матч Q3 Лиги чемпионов у кипрского Ариса
Лига Чемпионов
Ракув
08.08.2023 21:00 – FT 2 : 1
Арис Лимасол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
08 августа 2023, 23:10 | Обновлено 08 августа 2023, 23:26
755
0

С голом Кочергина. Ракув выиграл матч Q3 Лиги чемпионов у кипрского Ариса

Матч в Польше завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля

08 августа 2023, 23:10 | Обновлено 08 августа 2023, 23:26
755
0
С голом Кочергина. Ракув выиграл матч Q3 Лиги чемпионов у кипрского Ариса
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В первом матче 3-го раунда квалификации польский клуб «Ракув» обыграл кипрскую команду «Арис» Лимасол (2:1).

Украинский форвард Владислав Кочергин на 7-й минуте открыл счет (1:0). Кочергин использовал пас от Франа Тудора и завершил быструю контратаку хозяев поля.

В текущем сезоне за «Ракув» Владислав провел 8 матчей и забил 2 гола. Ранее он отличился победным мячом в игре против эстонской «Флоры» (1:0) в Q1 ЛЧ.

Ответный матч пройдет на Кипре 15 августа, победитель выйдет в Q4 Лиги чемпионов, а проигравший перейдет в Лигу Европы.

Лига чемпионов

3-й раунд квалификации. Первый матч, 8 августа

Ракув (Польша) – Арис Лимасол (Кипр) – 2:1

Голы: Кочергин, 7, Пясецки, 63 – Маямбела, 89.

ВИДЕО. Гол Кочергина за Ракув в ворота Ариса, 7 мин.

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Михлали Маямбела (Арис Лимасол).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиан Пясецки (Ракув).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кочергин (Ракув).
По теме:
Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы
ВИДЕО. Кочергин забил гол в матче Лиги чемпионов за Ракув
КИ Клаксвик – Мольде. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Арис Лимасол Владислав Кочергин видео голов и обзор Лига чемпионов Ракув
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего
Футбол | 08 августа 2023, 22:14 0
Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего
Источник: Полесье возьмет в аренду 18-летнего бразильского нападающего

Житомирский клуб подпишет игрока молодежного состава «Крузейро»

Динамо отправилось в Грецию на матч с Арисом
Футбол | 08 августа 2023, 16:54 32
Динамо отправилось в Грецию на матч с Арисом
Динамо отправилось в Грецию на матч с Арисом

Мирча Луческу взял с собой 28 игроков

Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Футбол | 08.08.2023, 07:00
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Жеребьевка свела Зарю и Днепр-1 вместе, Трубин близок к переходу в Бенфику
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 08.08.2023, 04:25
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 08.08.2023, 13:49
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
Украина узнала соперников по квалификации Евробаскета-2025
08.08.2023, 12:50 5
Баскетбол
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
07.08.2023, 16:39 2
Теннис
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
Даллас – Интер Майами – 4:4 (пен. 3:5). Как Месси спас Кривцова и Ко. Видео
07.08.2023, 09:12 3
Футбол
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
08.08.2023, 05:45 8
Футбол
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 64
Теннис
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
Неудачный тай-брейк. Калинина уступила Стивенс в первом раунде в Монреале
08.08.2023, 04:50 3
Теннис
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
Дубль Месси. Интер Майами вышел в четвертьфинал, Лионель спас команду
07.08.2023, 06:55 9
Футбол
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
08.08.2023, 10:36 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем